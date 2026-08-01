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Ланс - ПСЖ 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Суперкубок Франции 2026, Финал
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 16 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
40 Франция вр Робен Риссер
32 Франция зщ Киллиан Антонио
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
3 Польша зщ Майк Навроцкий
23 Саудовская Аравия пз Сауд Абдулхамид
5 Черногория пз Андрия Булатович
21 Мали пз Амаду Айдара
9 Бельгия пз Торган Азар
10 Франция пз Флорьян Товен
20 Хорватия пз Франьо Иванович
11 Франция нп Одсонн Эдуар
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
6 Украина зщ Илья Забарный
4 Бразилия зщ Лукас Бералдо
12 Франция зщ Люка Динь
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
13.05.2026 Франция — Лига 1 29-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ2 : 0Ланс
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 2ПСЖ
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4ПСЖ
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0Ланс
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции — 2026: «Ланс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
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Ланс
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