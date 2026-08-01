Ланс - ПСЖ 16 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 16 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
40
вр
Робен Риссер
32
зщ
Киллиан Антонио
25
зщ
Исмаэло Ганью
3
зщ
Майк Навроцкий
23
пз
Сауд Абдулхамид
5
пз
Андрия Булатович
21
пз
Амаду Айдара
9
пз
Торган Азар
10
пз
Флорьян Товен
20
пз
Франьо Иванович
11
нп
Одсонн Эдуар
39
вр
Матвей Сафонов
2
зщ
Ашраф Хакими
6
зщ
Илья Забарный
4
зщ
Лукас Бералдо
12
зщ
Люка Динь
33
пз
Уоррен Заир-Эмери
17
пз
Витинья
87
пз
Жоау Невеш
14
нп
Дезире Дуэ
10
нп
Усман Дембеле
7
нп
Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Дино Топпмёллер
Луис Энрике
История личных встреч
13.05.2026
Франция — Лига 1
29-й тур
0 : 2
14.09.2025
Франция — Лига 1
4-й тур
2 : 0
18.01.2025
Франция — Лига 1
18-й тур
1 : 2
22.12.2024
Кубок Франции
1/32 финала
1 : 1 3 : 4
02.11.2024
Франция — Лига 1
10-й тур
1 : 0
14.01.2024
Франция - Лига 1
18-й тур
0 : 2
26.08.2023
Франция - Лига 1
3-й тур
3 : 1
15.04.2023
Франция - Лига 1
31-й тур
3 : 1
01.01.2023
Франция - Лига 1
17-й тур
3 : 1
23.04.2022
Франция - Лига 1
34-й тур
1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции — 2026: «Ланс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
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