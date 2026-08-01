Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Принсипалити (Миллениум) (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.