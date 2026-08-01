Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Принсипалити (Миллениум) (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
13
вр
Кепа Аррисабалага
4
зщ
Бен Уайт
3
зщ
Кристьян Москера
6
зщ
Габриэл Магальяйнс
33
зщ
Риккардо Калафьори
8
пз
Мартин Эдегор
39
пз
Бруно Гимарайнс
49
пз
Майлз Льюис-Скелли
56
нп
Макс Доумен
14
нп
Виктор Дьёкереш
17
нп
Христос Цолис
1
вр
Джанлуиджи Доннарумма
27
зщ
Матеус Нунес
3
зщ
Рубен Диаш
24
зщ
Йошко Гвардиол
21
зщ
Райан Аит-Нури
8
пз
Матео Ковачич
14
пз
Нико Гонсалес
42
пз
Антуан Семеньо
47
пз
Фил Фоден
11
пз
Жереми Доку
7
нп
Омар Мармуш
Главные тренеры
Микель Артета
Энцо Мареска
История личных встреч
19.04.2026
Англия — Премьер-лига
33-й тур
2 : 1
22.03.2026
Англия — Кубок лиги
Финал
0 : 2
21.09.2025
Англия — Премьер-лига
5-й тур
1 : 1
02.02.2025
Англия — Премьер-лига
24-й тур
5 : 1
22.09.2024
Англия — Премьер-лига
5-й тур
2 : 2
31.03.2024
Англия - Премьер-лига
30-й тур
0 : 0
08.10.2023
Англия - Премьер-лига
8-й тур
1 : 0
06.08.2023
Суперкубок Англии - 2023
Финал
1 : 1 1 : 4
26.04.2023
Англия - Премьер-лига
33-й тур
4 : 1
15.02.2023
Англия - Премьер-лига
12-й тур
1 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии — 2026: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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