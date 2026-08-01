21:58 ()
Расписание матчей
Суббота 15 августа
Воскресенье 16 августа
Свернуть список

Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Принсипалити (Миллениум) (Кардифф, Уэльс), вместимость: 74500
16 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Суперкубок Англии — 2026, Финал
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Арсенал
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Принсипалити (Миллениум) (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
4 Англия зщ Бен Уайт
3 Испания зщ Кристьян Москера
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
56 Англия нп Макс Доумен
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
17 Греция нп Христос Цолис
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Хорватия пз Матео Ковачич
14 Испания пз Нико Гонсалес
42 Гана пз Антуан Семеньо
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
19.04.2026 Англия — Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити2 : 1Арсенал
22.03.2026 Англия — Кубок лиги Финал Арсенал0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Арсенал1 : 1Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Арсенал5 : 1Манчестер Сити
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2Арсенал
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии — 2026: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Арсенал
33%
Ничья
0%
Манчестер Сити
67%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close