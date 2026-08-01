Расинг - Вильярреал 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг - Вильярреал, которое состоится 16 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Симон Эрикссон
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|22
|зщ
|Педро Фелипе
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
|32
|зщ
|Хорхе Салинас
|14
|пз
|Магетт Гейе
|19
|пз
|Густаво Пуэрта
|11
|пз
|Андрес Мартин
|8
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|19
|пз
|Николя Пепе
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|пз
|Альберто Молейро
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|22
|нп
|Айосе Перес
|Иньиго Перес
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|15.04.2012
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|03.12.2011
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|27.02.2011
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 2
|03.10.2010
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|25.04.2010
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|20.12.2009
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|15.02.2009
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|24.09.2008
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|17.02.2008
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|0
|0
|7
|Реал Сосьедад
|0
|0
|8
|Леванте
|0
|0
|9
|Бетис
|0
|0
|10
|Реал Мадрид
|0
|0
|11
|Барселона
|0
|0
|12
|Расинг
|0
|0
|13
|Депортиво
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0