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Расинг - Вильярреал 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
16 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Расинг
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг - Вильярреал, которое состоится 16 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Расинг
Сантандер
Вильярреал
Вильярреал
13 Швеция вр Симон Эрикссон
2 Испания зщ Альваро Мантилья
22 Бразилия зщ Педро Фелипе
16 Уругвай зщ Факундо Гонсалес
32 Испания зщ Хорхе Салинас
14 Сенегал пз Магетт Гейе
19 Колумбия пз Густаво Пуэрта
11 Испания пз Андрес Мартин
8 Испания пз Серхио Каналес
10 Испания пз Иньиго Висенте
12 Испания нп Асьер Вильялибре
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
19 Кот-д'Ивуар пз Николя Пепе
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
20 Испания пз Альберто Молейро
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
22 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала Расинг2 : 1Вильярреал
15.04.2012 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал1 : 1Расинг
03.12.2011 Испания - Примера 15-й тур Расинг1 : 0Вильярреал
27.02.2011 Испания - Примера 25-й тур Расинг2 : 2Вильярреал
03.10.2010 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал2 : 0Расинг
25.04.2010 Испания - Примера 34-й тур Расинг1 : 2Вильярреал
20.12.2009 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал2 : 0Расинг
15.02.2009 Испания - Примера 23-й тур Расинг1 : 1Вильярреал
24.09.2008 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал2 : 0Расинг
17.02.2008 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал0 : 0Расинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Севилья00
2
Лига чемпионов
Хетафе00
3
Лига чемпионов
Атлетик Б00
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано00
5
Лига Европы
Осасуна00
6
Лига конференций
Эспаньол00
7 Реал Сосьедад00
8 Леванте00
9 Бетис00
10 Реал Мадрид00
11 Барселона00
12 Расинг00
13 Депортиво00
14 Малага00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Расинг
0%
Ничья
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Вильярреал
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