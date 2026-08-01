21:58 ()
Расписание матчей
Суббота 15 августа
Воскресенье 16 августа
Свернуть список

Эспаньол - Леванте 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
16 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Эспаньол
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леванте, которое состоится 16 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леванте
Валенсия
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
14 Испания зщ Унай Нуньес
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
28 Испания пз Хави Эрнандес
4 Испания пз Урко Гонсалес
8 Испания пз Эду Эспосито
22 Испания пз Aлекс Калатрава
24 Англия нп Тайрис Долан
9 Испания нп Роберто Фернандес
13 Австралия вр Мэтью Райан
29 Испания зщ Начо Перес
2 Алжир зщ Айсса Манди
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
23 Испания зщ Мануэль Санчес
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
5 Испания пз Уго Сотело
21 Камерун пз Карл Эдуард Этта Эйонг
18 Франция пз Энзо Бардели
26 Испания пз Карим Тунде
9 Испания нп Иван Ромеро
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
27.04.2026 Испания — Примера 32-й тур Эспаньол0 : 0Леванте
11.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Леванте1 : 1Эспаньол
04.02.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Эспаньол2 : 1Леванте
08.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Леванте1 : 4Эспаньол
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Леванте1 : 1Эспаньол
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Эспаньол4 : 3Леванте
20.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол1 : 3Леванте
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Леванте0 : 1Эспаньол
21.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Леванте2 : 2Эспаньол
16.09.2018 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол1 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Севилья00
2
Лига чемпионов
Хетафе00
3
Лига чемпионов
Атлетик Б00
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано00
5
Лига Европы
Осасуна00
6
Лига конференций
Эспаньол00
7 Реал Сосьедад00
8 Леванте00
9 Бетис00
10 Реал Мадрид00
11 Барселона00
12 Расинг00
13 Депортиво00
14 Малага00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эспаньол
0%
Ничья
0%
Леванте
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close