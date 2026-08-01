Эспаньол - Леванте 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леванте, которое состоится 16 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
|2
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|5
|пз
|Уго Сотело
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|18
|пз
|Энзо Бардели
|26
|пз
|Карим Тунде
|9
|нп
|Иван Ромеро
|Маноло Гонсалес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|27.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 4
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 3
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|21.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|16.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|0
|0
|7
|Реал Сосьедад
|0
|0
|8
|Леванте
|0
|0
|9
|Бетис
|0
|0
|10
|Реал Мадрид
|0
|0
|11
|Барселона
|0
|0
|12
|Расинг
|0
|0
|13
|Депортиво
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0