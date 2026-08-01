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Базель - Барселона 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Базель
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Барселона, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
04.11.2008 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Барселона1 : 1Базель
22.10.2008 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Базель0 : 5Барселона
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Базель
0%
Ничья
0%
Барселона
0%

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