Базель - Барселона 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Барселона, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ханс-Дитер Флик
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 5