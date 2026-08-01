Шальке-04 - Реал Мадрид 16 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Реал Мадрид, которое состоится 16 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жозе Моуринью
|10.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 4
|18.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|18.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|26.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 6