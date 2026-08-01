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Шальке-04 - Реал Мадрид 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Шальке-04
Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Реал Мадрид, которое состоится 16 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
10.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 4Шальке-04
18.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Шальке-040 : 2Реал Мадрид
18.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1Шальке-04
26.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Шальке-041 : 6Реал Мадрид
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шальке-04
0%
Ничья
0%
Реал Мадрид
100%

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