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Насьонал - Эшторил 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
16 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Насьонал
Эшторил

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
15.03.2026Португалия — Примейра26-й турНасьонал0 : 1Эшторил
26.10.2025Португалия — Примейра9-й турЭшторил1 : 1Насьонал
15.02.2025Португалия — Примейра22-й турНасьонал2 : 2Эшторил
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турЭшторил1 : 0Насьонал
25.07.2021Португалия - Кубок лиги1-й раундНасьонал1 : 2Эшторил
14.12.2019Португалия - Сегунда13-й турЭшторил1 : 2Насьонал
09.04.2017Португалия - Примейра28-й турЭшторил0 : 1Насьонал
26.11.2016Португалия - Примейра11-й турНасьонал0 : 1Эшторил
10.04.2016Португалия - Примейра29-й турНасьонал4 : 1Эшторил
06.12.2015Португалия - Примейра12-й турЭшторил1 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг24
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига чемпионов
Жил Висенте13
4
Лига Европы
Маритиму13
5
Лига конференций
Арока13
6 Эштрела22
7 Академику11
8 Насьонал11
9 Брага11
10 Фамаликан11
11 Санта-Клара11
12 Морейренсе11
13 Бенфика11
14 Эшторил11
15 Алверка21
16
Стыковая зона
Риу Аве10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Витория Гимарайнш20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Эшторил
0%

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