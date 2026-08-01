Насьонал - Эшторил 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.03.2026
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|1 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|10.04.2016
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|06.12.2015
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Маритиму
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Арока
|1
|3
|6
|Эштрела
|2
|2
|7
|Академику
|1
|1
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Брага
|1
|1
|10
|Фамаликан
|1
|1
|11
|Санта-Клара
|1
|1
|12
|Морейренсе
|1
|1
|13
|Бенфика
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Алверка
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|2
|0