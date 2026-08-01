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Арока - Морейренсе 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
16 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Арока
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Морейренсе, которое состоится 16 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
21.03.2026Португалия — Примейра27-й турМорейренсе0 : 1Арока
02.11.2025Португалия — Примейра10-й турАрока0 : 2Морейренсе
24.01.2025Португалия — Примейра19-й турАрока1 : 0Морейренсе
18.08.2024Португалия — Примейра2-й турМорейренсе3 : 1Арока
17.03.2024Португалия — Примейра26-й турМорейренсе1 : 0Арока
27.10.2023Португалия — Примейра9-й турАрока0 : 1Морейренсе
22.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаМорейренсе1 : 2Арока
26.02.2022Португалия - Примейра24-й турАрока1 : 1Морейренсе
25.09.2021Португалия - Примейра7-й турМорейренсе2 : 1Арока
30.04.2017Португалия - Примейра31-й турАрока2 : 2Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг24
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига чемпионов
Жил Висенте13
4
Лига Европы
Маритиму13
5
Лига конференций
Арока13
6 Эштрела22
7 Академику11
8 Насьонал11
9 Брага11
10 Фамаликан11
11 Санта-Клара11
12 Морейренсе11
13 Бенфика11
14 Эшторил11
15 Алверка21
16
Стыковая зона
Риу Аве10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Витория Гимарайнш20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арока
0%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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