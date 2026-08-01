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Фамаликан - Маритиму 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
16 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Фамаликан
Маритиму

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Маритиму, которое состоится 16 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Маритиму
Фуншал
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
3ЭквадорзщЛеонардо Реальпе
4НидерландызщФинн ван Бремен
28АнголазщПедру Бонду
6НидерландыпзТомми ван Де Лои
14ПортугалияпзМатиаш Де Аморим
23ПортугалияпзЖил Диаш
10ПортугалияпзПедру Сантуш
7Бразилияпз Соррисо
70ГрециянпГеоргиос Куциас
13ИспанияврАльфонсо Пастор
2БразилиязщИгор Жулиано
4ПортугалиязщРафаэл Фернандеш
44ПортугалиязщRomain Correia
23ПортугалиязщПаулу Энрике
14ПортугалияпзРафаэл Гуззу
6ПортугалияпзRodrigo Andrade
18Босния и ГерцеговинапзВладан Данилович
11МароккопзSimo Bouzaidi
10ИспанияпзМартин Техон
17ИспаниянпАдриан Буцке
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
НидерландыМитчелл ван дер Гаг
История личных встреч
22.04.2023Португалия - Примейра29-й турФамаликан3 : 2Маритиму
06.11.2022Португалия - Примейра12-й турМаритиму0 : 0Фамаликан
20.02.2022Португалия - Примейра23-й турМаритиму0 : 1Фамаликан
18.09.2021Португалия - Примейра6-й турФамаликан0 : 0Маритиму
21.03.2021Португалия - Примейра24-й турМаритиму0 : 4Фамаликан
07.11.2020Португалия - Примейра7-й турФамаликан2 : 1Маритиму
25.07.2020Португалия - Примейра34-й турМаритиму3 : 3Фамаликан
19.01.2020Португалия - Примейра17-й турФамаликан1 : 1Маритиму
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг24
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига чемпионов
Жил Висенте13
4
Лига Европы
Маритиму13
5
Лига конференций
Арока13
6 Эштрела22
7 Академику11
8 Насьонал11
9 Брага11
10 Фамаликан11
11 Санта-Клара11
12 Морейренсе11
13 Бенфика11
14 Эшторил11
15 Алверка21
16
Стыковая зона
Риу Аве10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Витория Гимарайнш20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фамаликан
0%
Ничья
0%
Маритиму
0%

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