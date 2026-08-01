Фамаликан - Маритиму 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Маритиму, которое состоится 16 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|10
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|13
|вр
|Альфонсо Пастор
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|4
|зщ
|Рафаэл Фернандеш
|44
|зщ
|Romain Correia
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|18
|пз
|Владан Данилович
|11
|пз
|Simo Bouzaidi
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
|Карлуш Карвальял
|Митчелл ван дер Гаг
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 4
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 3
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Маритиму
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Арока
|1
|3
|6
|Эштрела
|2
|2
|7
|Академику
|1
|1
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Брага
|1
|1
|10
|Фамаликан
|1
|1
|11
|Санта-Клара
|1
|1
|12
|Морейренсе
|1
|1
|13
|Бенфика
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Алверка
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|2
|0