Брага - Жил Висенте 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 16 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|7
|пз
|Диогу Травасуш
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|11
|пз
|Габриэл Силва
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|нп
|Марио Доржелес
|9
|нп
|Фран Наварро
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|2
|зщ
|Жозе Силва
|12
|пз
|Andreas Lausen
|5
|пз
|Факундо Касерес
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|10
|пз
|Санти Гарсия
|20
|пз
|Gil Martins
|29
|нп
|Карлос Эдуардо
|Карлос Висенс
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Маритиму
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Арока
|1
|3
|6
|Эштрела
|2
|2
|7
|Академику
|1
|1
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Брага
|1
|1
|10
|Фамаликан
|1
|1
|11
|Санта-Клара
|1
|1
|12
|Морейренсе
|1
|1
|13
|Бенфика
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Алверка
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|2
|0