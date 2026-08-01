21:59 ()
Расписание матчей
Суббота 15 августа
Воскресенье 16 августа
Свернуть список

Брага - Жил Висенте 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
16 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Брага
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 16 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
31БразилияврBernardo Fontes
14ШвециязщГустаф Лагербильке
6БразилиязщВитор Карвальо
37Босния и ГерцеговиназщАдриан Леон Баришич
7ПортугалияпзДиогу Травасуш
23Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
34ТурцияпзДемир Тыкназ
11БразилияпзГабриэл Силва
21ПортугалияпзРикарду Орта
20Кот-д'ИвуарнпМарио Доржелес
9ИспаниянпФран Наварро
30Бразилиявр Лукау
47ПортугалиязщРикарду Эсгаю
4ФранциязщМарвен Элимби
39АнголазщЖонатан Буату
2ПортугалиязщЖозе Силва
12ДанияпзAndreas Lausen
5АргентинапзФакундо Касерес
11ПортугалияпзJoelson Fernandes
10ИспанияпзСанти Гарсия
20ПортугалияпзGil Martins
29БразилиянпКарлос Эдуардо
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
14.02.2026Португалия — Примейра22-й турЖил Висенте2 : 1Брага
14.09.2025Португалия — Примейра5-й турБрага0 : 1Жил Висенте
09.02.2025Португалия — Примейра21-й турБрага2 : 0Жил Висенте
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турЖил Висенте0 : 0Брага
16.03.2024Португалия — Примейра26-й турБрага2 : 1Жил Висенте
28.10.2023Португалия — Примейра9-й турЖил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023Португалия - Примейра28-й турБрага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022Португалия - Примейра11-й турЖил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022Португалия - Примейра26-й турБрага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021Португалия - Примейра9-й турЖил Висенте0 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг24
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига чемпионов
Жил Висенте13
4
Лига Европы
Маритиму13
5
Лига конференций
Арока13
6 Эштрела22
7 Академику11
8 Насьонал11
9 Брага11
10 Фамаликан11
11 Санта-Клара11
12 Морейренсе11
13 Бенфика11
14 Эшторил11
15 Алверка21
16
Стыковая зона
Риу Аве10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Витория Гимарайнш20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Жил Висенте
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close