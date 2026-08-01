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АДО Ден Хааг - Гронинген 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
АДО Ден Хааг
Гронинген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Гронинген, которое состоится 16 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Гронинген
Гронинген
1Буркина-ФасоврКилиан Никиема
15НидерландызщМилан Хокке
3НидерландызщПаскаль Мюлдер
4БельгиязщМаттео Вам
18ГвинеязщСеку Силла
10НидерландызщИллай де Рёйтер
7НидерландыпзДарил ван Мигем
16НидерландыпзФинн де Брёйн
25ФинляндияпзЮхо Кило
11НидерландыпзЭван Роттир
9НидерландынпЙессе Бал
1СуринамврЭтьен Вассен
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
14НидерландызщЙорг Схрёдерс
15ШвецияпзElvis van der Laan
18НидерландыпзТиго Ланд
8НидерландыпзTika de Jonge
24НидерландыпзПелле Клемент
17НидерландынпDavid van der Werff
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
26НидерландынпТом ван Берген
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
26.01.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турГронинген3 : 0АДО Ден Хааг
20.09.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАДО Ден Хааг0 : 1Гронинген
14.12.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАДО Ден Хааг1 : 1Гронинген
17.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГронинген1 : 0АДО Ден Хааг
06.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАДО Ден Хааг1 : 0Гронинген
11.02.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турГронинген0 : 0АДО Ден Хааг
02.12.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турАДО Ден Хааг0 : 3Гронинген
08.04.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАДО Ден Хааг4 : 3Гронинген
19.11.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГронинген2 : 1АДО Ден Хааг
03.04.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турАДО Ден Хааг0 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
НЕК Неймеген23
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта23
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
8 Херенвен13
9 Фейеноорд13
10 Телстар23
11 Фортуна11
12 ПСВ Эйндховен11
13 Утрехт10
14 Твенте10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Камбюр10
18
Зона вылета
Виллем II20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
Гронинген
0%

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