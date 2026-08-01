АДО Ден Хааг - Гронинген 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Гронинген, которое состоится 16 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Килиан Никиема
|15
|зщ
|Милан Хокке
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|4
|зщ
|Маттео Вам
|18
|зщ
|Секу Силла
|10
|зщ
|Иллай де Рёйтер
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|16
|пз
|Финн де Брёйн
|25
|пз
|Юхо Кило
|11
|пз
|Эван Роттир
|9
|нп
|Йессе Бал
|1
|вр
|Этьен Вассен
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|15
|пз
|Elvis van der Laan
|18
|пз
|Тиго Ланд
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|26
|нп
|Том ван Берген
|Дик Люккин
|26.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|06.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|11.02.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|02.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 3
|08.04.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 3
|19.11.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|03.04.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|2
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
|8
|Херенвен
|1
|3
|9
|Фейеноорд
|1
|3
|10
|Телстар
|2
|3
|11
|Фортуна
|1
|1
|12
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|13
|Утрехт
|1
|0
|14
|Твенте
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|2
|0