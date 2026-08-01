Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|8
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|25
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|17
|пз
|Матис Сюре
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|Джованни ван Бронкхорст
|Джозеф Остинг
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 5
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|2
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
|8
|Херенвен
|1
|3
|9
|Фейеноорд
|1
|3
|10
|Телстар
|2
|3
|11
|Фортуна
|1
|1
|12
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|13
|Утрехт
|1
|0
|14
|Твенте
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|2
|0