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Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
16 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
8НидерландызщДжерри Сен-Жюст
24НидерландызщТейс Крайевелд
35ИспаниязщМика Мармоль
25НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
10НидерландыпзЛучано Валенте
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
27МалинпГауссу Диарра
9ЯпониянпАясэ Уэда
1НорвегияврХьетиль Хёуг
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
26НидерландызщЮлиюс Дирксен
4НидерландызщЙорис Крамер
5ИндонезиязщДин Джеймс
21НидерландыпзМелле Мёленстен
8НидерландыпзЭверт Линторст
10ДанияпзСёрен Тенгстедт
17БельгияпзМатис Сюре
16ШвецияпзВиктор Эдвардсен
9ИсландиянпСтефан Сигурдарсон
Главные тренеры
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
15.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турФейеноорд1 : 0Гоу Эхед Иглс
09.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Фейеноорд
30.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турФейеноорд3 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс1 : 5Фейеноорд
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Фейеноорд
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турФейеноорд3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГоу Эхед Иглс3 : 4Фейеноорд
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Фейеноорд
22.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
НЕК Неймеген23
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта23
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
8 Херенвен13
9 Фейеноорд13
10 Телстар23
11 Фортуна11
12 ПСВ Эйндховен11
13 Утрехт10
14 Твенте10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Камбюр10
18
Зона вылета
Виллем II20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фейеноорд
0%
Ничья
0%
Гоу Эхед Иглс
0%

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