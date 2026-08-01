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Твенте - ПЕК Зволле 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
16 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
ПЕК Зволле

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПЕК Зволле
Зволле
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
38НидерландызщМакс Брюнс
3НидерландызщРобин Проппер
24ПольшазщKrzysztof Kurowski
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
6АлжирпзРамиз Зерруки
11НидерландыпзДан Ротс
19МароккопзЮнес Таха
7ХорватиянпМарко Пьяца
9НидерландынпВаут Вегорст
1НидерландыврЯспер Схенделар
3НидерландызщОливер Артссен
28ДаниязщSimon Graves
24НидерландызщНик Виргевер
33НидерландызщDamian van der Haar
8ДанияпзTobias Sommer
25НидерландыпзТейс Остинг
30Новая ЗеландияпзРайан Томас
11БельгияпзДилан Мбайо
10НидерландыпзКун Костонс
22НидерландыпзИбраим Сиссоко
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
10.01.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турТвенте1 : 1ПЕК Зволле
10.08.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турПЕК Зволле1 : 0Твенте
13.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 1Твенте
14.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТвенте1 : 1ПЕК Зволле
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте5 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
НЕК Неймеген23
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта23
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
8 Херенвен13
9 Фейеноорд13
10 Телстар23
11 Фортуна11
12 ПСВ Эйндховен11
13 Утрехт10
14 Твенте10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Камбюр10
18
Зона вылета
Виллем II20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
ПЕК Зволле
0%

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