Твенте - ПЕК Зволле 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|24
|зщ
|Krzysztof Kurowski
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|11
|пз
|Дан Ротс
|19
|пз
|Юнес Таха
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|8
|пз
|Tobias Sommer
|25
|пз
|Тейс Остинг
|30
|пз
|Райан Томас
|11
|пз
|Дилан Мбайо
|10
|пз
|Кун Костонс
|22
|пз
|Ибраим Сиссоко
|Джон ван ден Бром
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|2
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
|8
|Херенвен
|1
|3
|9
|Фейеноорд
|1
|3
|10
|Телстар
|2
|3
|11
|Фортуна
|1
|1
|12
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|13
|Утрехт
|1
|0
|14
|Твенте
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|2
|0