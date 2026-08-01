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Аякс - Херенвен 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Августа 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Аякс
Херенвен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2БразилиязщЛукас Роза
30НидерландызщАрон Бауман
15НидерландызщЮри Бас
12БразилиязщКайо Энрике
18НидерландыпзДави Классен
6НидерландыпзЮри Регер
24БельгияпзЙорти Мокио
8ГерманияпзЮлиан Брандт
23НидерландынпСтивен Бергёйс
9ДаниянпКаспер Дольберг
22НидерландыврБернт Клавербур
41НидерландызщJimte Scholten
17НорвегиязщНиколай Хопланн
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
6НидерландыпзДирк Пропер
20ДанияпзЯкоб Тренсков
16ШвецияпзMarcus Linday
10НидерландыпзРинго Мервелд
11БельгияпзЛюка Ойен
9СуринамнпДилан Венте
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
17.05.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен0 : 0Аякс
01.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс1 : 1Херенвен
19.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХеренвен0 : 2Аякс
11.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАякс1 : 0Херенвен
11.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турХеренвен3 : 2Аякс
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс4 : 1Херенвен
12.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турХеренвен2 : 4Аякс
10.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАякс5 : 0Херенвен
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турАякс5 : 0Херенвен
16.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турХеренвен0 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
НЕК Неймеген23
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта23
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
8 Херенвен13
9 Фейеноорд13
10 Телстар23
11 Фортуна11
12 ПСВ Эйндховен11
13 Утрехт10
14 Твенте10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Камбюр10
18
Зона вылета
Виллем II20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аякс
0%
Ничья
0%
Херенвен
0%

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