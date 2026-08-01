Аякс - Херенвен 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|24
|пз
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|41
|зщ
|Jimte Scholten
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Дирк Пропер
|20
|пз
|Якоб Тренсков
|16
|пз
|Marcus Linday
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|11
|пз
|Люка Ойен
|9
|нп
|Дилан Венте
|Мичел Санчес
|17.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 4
|10.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|2
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
|8
|Херенвен
|1
|3
|9
|Фейеноорд
|1
|3
|10
|Телстар
|2
|3
|11
|Фортуна
|1
|1
|12
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|13
|Утрехт
|1
|0
|14
|Твенте
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|2
|0