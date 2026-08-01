Динамо-Брест - Ислочь 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 16 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|15.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|15
|31
|4
|Динамо-Брест
|17
|30
|5
|Гомель
|18
|29
|6
|Минск
|18
|28
|7
|Витебск
|17
|26
|8
|Неман
|17
|24
|9
|Торпедо-БелАЗ
|16
|23
|10
|Славия-Мозырь
|17
|21
|11
|Арсенал Дз
|18
|21
|12
|Барановичи
|17
|17
|13
|Днепр М
|18
|13
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|16
|12
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|17
|10