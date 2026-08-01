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Динамо-Брест - Ислочь 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
16 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Динамо-Брест
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 16 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Ислочь
Минский район
История личных встреч
09.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Ислочь0 : 1Динамо-Брест
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2Ислочь
04.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2Ислочь
15.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1Ислочь
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь3 : 0Динамо-Брест
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Гомель1829
6 Минск1828
7 Витебск1726
8 Неман1724
9 Торпедо-БелАЗ1623
10 Славия-Мозырь1721
11 Арсенал Дз1821
12 Барановичи1717
13 Днепр М1813
14
Стыковая зона
Белшина1612
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1710
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо-Брест
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Ничья
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Ислочь
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