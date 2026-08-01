Иртыш П - Тобол 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иртыш П - Тобол, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|17.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|11.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|09.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|22.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|09.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|10.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|10.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|22
|52
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|21
|48
| 3
Лига конференций
|Астана
|20
|38
|4
|Актобе
|22
|35
|5
|Окжетпес
|21
|33
|6
|Елимай
|20
|31
|7
|Улытау
|22
|28
|8
|Женис
|21
|26
|9
|Кызыл-Жар
|21
|23
|10
|Каспий
|21
|22
|11
|Тобол
|20
|22
|12
|Атырау
|20
|20
|13
|Кайсар
|21
|20
|14
|Жетысу
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|22
|17