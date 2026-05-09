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Каспий - Елимай 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Каспий
Елимай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Елимай, которое состоится 16 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Елимай
Семей
История личных встреч
09.05.2026Казахстан — Премьер-лига9-й турЕлимай0 : 1Каспий
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2252
2
Лига конференций
Кайрат2148
3
Лига конференций
Астана2038
4 Актобе2235
5 Окжетпес2133
6 Елимай2031
7 Улытау2228
8 Женис2126
9 Кызыл-Жар2123
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Атырау2020
13 Кайсар2120
14 Жетысу2219
15
Зона вылета
Иртыш П2017
16
Зона вылета
Алтай2217
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каспий
0%
Ничья
0%
Елимай
0%

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