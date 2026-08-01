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Гурник З - Висла Кр 16 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
16 Августа 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Гурник З
Висла Кр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Висла Кр, которое состоится 16 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Висла Кр
Краков
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
10.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Висла Кр4 : 1Гурник З
16.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Гурник З0 : 1Висла Кр
05.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Висла Кр0 : 0Гурник З
25.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Гурник З0 : 0Висла Кр
27.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Гурник З0 : 1Висла Кр
06.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Гурник З4 : 2Висла Кр
05.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Кр1 : 0Гурник З
03.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Гурник З1 : 2Висла Кр
11.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Гурник З2 : 0Висла Кр
25.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Висла Кр3 : 0Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия410
2
Лига чемпионов
Лех П37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Заглембе Л36
7 Ягеллония36
8 Видзев35
9 Висла Плоцк34
10 Шлёнск44
11 ГКС Катовице23
12 Вечиста Краков33
13 Радомяк43
14 Пяст43
15 Краковия32
16
Зона вылета
Корона21
17
Зона вылета
Мотор31
18
Зона вылета
Ракув20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гурник З
0%
Ничья
0%
Висла Кр
0%

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