Гурник З - Висла Кр 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Висла Кр, которое состоится 16 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|10.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|4 : 1
|16.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 1
|05.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 0
|25.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 0
|27.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|0 : 1
|06.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|4 : 2
|05.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|1 : 2
|11.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Заглембе Л
|3
|6
|7
|Ягеллония
|3
|6
|8
|Видзев
|3
|5
|9
|Висла Плоцк
|3
|4
|10
|Шлёнск
|4
|4
|11
|ГКС Катовице
|2
|3
|12
|Вечиста Краков
|3
|3
|13
|Радомяк
|4
|3
|14
|Пяст
|4
|3
|15
|Краковия
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Корона
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Ракув
|2
|0