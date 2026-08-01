Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино, которое состоится 16 Августа 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Сантос
|33
|зщ
|Хуан Фелипе Агирре
|4
|зщ
|Артур Диас
|12
|зщ
|Жилберто
|9
|пз
|Кевин Виверос
|29
|пз
|Гастон Бенавидес
|16
|пз
|Жадсон
|14
|пз
|Луис Густаво
|8
|пз
|Жоао Крус
|7
|нп
|Стивен Мендоса
|21
|нп
|Леозиньо
|18
|вр
|Тьяго Волпи
|23
|зщ
|Агустин Сант'Анна
|16
|зщ
|Gustavo Marques Alves dos Santos
|29
|зщ
|Жунинью Капишаба
|14
|зщ
|Педро Энрике
|21
|пз
|Лукас Барбоза
|35
|пз
|Матеус Фернандес
|6
|пз
|Габриэл
|32
|нп
|Jose Herrera
|17
|нп
|Vinicius Mendonca
|9
|нп
|Исидро Питта
|1
|вр
|Микаэл
|2
|зщ
|Жилберто Жуниор
|3
|зщ
|Лео
|5
|зщ
|Фелипиньо
|10
|пз
|Бруно Дзапелли
|27
|пз
|Хуан Портилья
|47
|пз
|Шикети
|53
|пз
|Дуду
|18
|нп
|Кервин Варгас
|70
|нп
|Ренан Пейшото
|19
|Jorge Rivaldo
|25
|Dantas
|1
|вр
|Клейтон
|2
|зщ
|Guzman Rodriguez
|3
|зщ
|Эдуардо Сантос
|4
|зщ
|Алиш
|34
|зщ
|Хосе Андрес Уртадо
|51
|зщ
|Caue Santos
|5
|пз
|Fabio Silva de Freitas
|7
|пз
|Ramires
|15
|пз
|Игнасио Соса
|22
|пз
|Gustavinho
|8
|нп
|Эдуардо Саша
|41
|Yuri Alves de Aquino
|Одаир Эллманн
|Вагнер Мансини
|26.02.2026
|Бразилия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|06.12.2024
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|22.07.2024
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|22.10.2022
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|4 : 2
|25.06.2022
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|20.11.2021
|Южноамериканский кубок - 2021
|Финал
|1 : 0
|07.11.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|10.07.2021
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|23
|48
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Флуминенсе
|23
|38
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|37
|5
|Крузейро
|22
|33
|6
|Баия
|22
|33
|7
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|8
|Ботафого
|21
|30
|9
|Коритиба
|22
|30
|10
|Атлетико Минейро
|21
|29
|11
|Коринтианс
|21
|29
|12
|Сан-Паулу
|21
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Гремио
|21
|25
|15
|Мирасол
|21
|23
|16
|Интернасьонал
|22
|23
| 17
Зона вылета
|Сантос
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|21
|22
| 19
Зона вылета
|Ремо
|22
|22
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|21
|10