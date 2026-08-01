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Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 23-й тур
Атлетико Паранаэнсе
Перерыв
0 : 0
Ред Булл Брагантино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино, которое состоится 16 Августа 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Паранаэнсе
      Куритиба
      Ред Булл Брагантино
      Браганса
      23Бразилиявр Сантос
      33КолумбиязщХуан Фелипе Агирре
      4БразилиязщАртур Диас
      12Бразилиязщ Жилберто
      9КолумбияпзКевин Виверос
      29АргентинапзГастон Бенавидес
      16Бразилияпз Жадсон
      14БразилияпзЛуис Густаво
      8БразилияпзЖоао Крус
      7КолумбиянпСтивен Мендоса
      21Бразилиянп Леозиньо
      18БразилияврТьяго Волпи
      23УругвайзщАгустин Сант'Анна
      16БразилиязщGustavo Marques Alves dos Santos
      29БразилиязщЖунинью Капишаба
      14БразилиязщПедро Энрике
      21БразилияпзЛукас Барбоза
      35БразилияпзМатеус Фернандес
      6Бразилияпз Габриэл
      32АргентинанпJose Herrera
      17БразилиянпVinicius Mendonca
      9ПарагвайнпИсидро Питта
      Запасные
      1Бразилиявр Микаэл
      2БразилиязщЖилберто Жуниор
      3Бразилиязщ Лео
      5Бразилиязщ Фелипиньо
      10АргентинапзБруно Дзапелли
      27КолумбияпзХуан Портилья
      47Бразилияпз Шикети
      53Бразилияпз Дуду
      18КолумбиянпКервин Варгас
      70БразилиянпРенан Пейшото
      19КолумбияJorge Rivaldo
      25Бразилия Dantas
      1Бразилиявр Клейтон
      2УругвайзщGuzman Rodriguez
      3БразилиязщЭдуардо Сантос
      4Бразилиязщ Алиш
      34ЭквадорзщХосе Андрес Уртадо
      51БразилиязщCaue Santos
      5БразилияпзFabio Silva de Freitas
      7Бразилияпз Ramires
      15УругвайпзИгнасио Соса
      22Бразилияпз Gustavinho
      8БразилиянпЭдуардо Саша
      41БразилияYuri Alves de Aquino
      Главные тренеры
      БразилияОдаир Эллманн
      БразилияВагнер Мансини
      История личных встреч
      26.02.2026 Бразилия — Серия А 4-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Атлетико Паранаэнсе
      06.12.2024 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 2Ред Булл Брагантино
      22.07.2024 Бразилия - Серия А 18-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Атлетико Паранаэнсе
      09.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Ред Булл Брагантино
      21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0Атлетико Паранаэнсе
      22.10.2022 Бразилия - Серия А 33-й тур Ред Булл Брагантино4 : 2Атлетико Паранаэнсе
      25.06.2022 Бразилия - Серия А 14-й тур Атлетико Паранаэнсе4 : 2Ред Булл Брагантино
      20.11.2021 Южноамериканский кубок - 2021 Финал Атлетико Паранаэнсе1 : 0Ред Булл Брагантино
      07.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Ред Булл Брагантино0 : 2Атлетико Паранаэнсе
      10.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2Ред Булл Брагантино
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1 Палмейрас2348
      2 Фламенго2039
      3 Флуминенсе2338
      4 Атлетико Паранаэнсе2137
      5 Крузейро2233
      6 Баия2233
      7 Ред Булл Брагантино2031
      8 Ботафого2130
      9 Коритиба2230
      10 Атлетико Минейро2129
      11 Коринтианс2129
      12 Сан-Паулу2126
      13 Витория2126
      14 Гремио2125
      15 Мирасол2123
      16 Интернасьонал2223
      17
      Зона вылета
      		Сантос2022
      18
      Зона вылета
      		Васко да Гама2122
      19
      Зона вылета
      		Ремо2222
      20
      Зона вылета
      		Шапекоэнсе2110
      Кто победит?
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      Паранаэнсе
      0%
      Ничья
      0%
      Брагантино
      0%

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