Сан-Паулу - Коритиба 16 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Коритиба, которое состоится 16 Августа 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|1 : 1
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|3 : 1
|10.06.2022
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2017
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|04.08.2017
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|28.08.2016
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|22
|48
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|37
|4
|Флуминенсе
|22
|35
|5
|Крузейро
|22
|33
|6
|Баия
|22
|33
|7
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|8
|Ботафого
|21
|30
|9
|Коритиба
|22
|30
|10
|Атлетико Минейро
|21
|29
|11
|Коринтианс
|21
|29
|12
|Сан-Паулу
|21
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Гремио
|21
|25
|15
|Мирасол
|21
|23
|16
|Интернасьонал
|22
|23
| 17
Зона вылета
|Сантос
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|21
|22
| 19
Зона вылета
|Ремо
|22
|22
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|21
|10