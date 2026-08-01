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Сан-Паулу - Коритиба 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 03:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 23-й тур
Сан-Паулу
Коритиба

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Коритиба, которое состоится 16 Августа 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Коритиба
Куритиба
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
26.02.2026 Бразилия — Серия А 4-й тур Коритиба0 : 1Сан-Паулу
28.09.2023 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу2 : 1Коритиба
29.04.2023 Бразилия - Серия А 3-й тур Коритиба1 : 1Сан-Паулу
21.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Сан-Паулу3 : 1Коритиба
10.06.2022 Бразилия - Серия А 10-й тур Коритиба1 : 1Сан-Паулу
24.01.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Сан-Паулу1 : 1Коритиба
04.10.2020 Бразилия - Серия А 13-й тур Коритиба1 : 1Сан-Паулу
26.11.2017 Бразилия - Серия А 37-й тур Коритиба1 : 2Сан-Паулу
04.08.2017 Бразилия - Серия А 18-й тур Сан-Паулу1 : 2Коритиба
28.08.2016 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу0 : 0Коритиба
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2248
2 Фламенго2039
3 Атлетико Паранаэнсе2137
4 Флуминенсе2235
5 Крузейро2233
6 Баия2233
7 Ред Булл Брагантино2031
8 Ботафого2130
9 Коритиба2230
10 Атлетико Минейро2129
11 Коринтианс2129
12 Сан-Паулу2126
13 Витория2126
14 Гремио2125
15 Мирасол2123
16 Интернасьонал2223
17
Зона вылета
Сантос2022
18
Зона вылета
Васко да Гама2122
19
Зона вылета
Ремо2222
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
0%
Коритиба
0%

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