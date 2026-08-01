Ганновер-96 - Вольфсбург 16 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Вольфсбург, которое состоится 16 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Кристиан Тиц
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|09.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|28.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|01.03.2016
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 4
|26.09.2015
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|02.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|06.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нюрнберг
|2
|6
| 2
Повышение
|Герта
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|2
|4
|4
|Айнтрахт Б
|2
|3
|5
|Энерги
|1
|3
|6
|Бохум
|2
|3
|7
|Хайденхайм
|2
|3
|8
|Магдебург
|2
|3
|9
|Хольштайн
|2
|2
|10
|Санкт-Паули
|2
|2
|11
|Кайзерслаутерн
|2
|2
|12
|Дармштадт 98
|1
|1
|13
|Вольфсбург
|1
|1
|14
|Гройтер Фюрт
|2
|1
|15
|Арминия
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ганновер-96
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|2
|0