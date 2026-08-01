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Ганновер-96 - Вольфсбург 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
16 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Ганновер-96
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Вольфсбург, которое состоится 16 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Вольфсбург3 : 1Ганновер-96
09.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Ганновер-962 : 1Вольфсбург
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Ганновер-960 : 2Вольфсбург
28.01.2018 Германия - Бундеслига 20-й тур Ганновер-960 : 1Вольфсбург
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 0Ганновер-96
09.09.2017 Германия - Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 1Ганновер-96
01.03.2016 Германия - Бундеслига 24-й тур Ганновер-960 : 4Вольфсбург
26.09.2015 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург1 : 1Ганновер-96
02.05.2015 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург2 : 2Ганновер-96
06.12.2014 Германия - Бундеслига 14-й тур Ганновер-961 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нюрнберг26
2
Повышение
Герта26
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ24
4 Айнтрахт Б23
5 Энерги13
6 Бохум23
7 Хайденхайм23
8 Магдебург23
9 Хольштайн22
10 Санкт-Паули22
11 Кайзерслаутерн22
12 Дармштадт 9811
13 Вольфсбург11
14 Гройтер Фюрт21
15 Арминия10
16
Стыковая зона
Ганновер-9610
17
Зона вылета
Динамо Др10
18
Зона вылета
Оснабрюк20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ганновер-96
0%
Ничья
0%
Вольфсбург
0%

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