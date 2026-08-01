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Нэшвилл - Интер Майами 16 Августа прямая трансляция

Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
16 Августа 2026 года в 03:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Интер Майами

  • 17'
    1:0
    Энди Нахар
  • 45+6'
    Сэм Сарридж
  • 49'
    2:1
    Хани Мухтар
  • 56'
    3:1
    Сэм Сарридж
  • 63'
    4:1
    Хани Мухтар
0'
45'
90'
  • 23'
    Лионель Месси
  • 45+3'
    1:1
    Теласко Сеговия
  • 48'
    Каземиро
  • 59'
    Лионель Месси
  • 79'
    Давид Руис
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 16 Августа 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
99 США вр Брайан Швейк
31 Гондурас зщ Энди Нахар
84'
4 Колумбия зщ Хейссон Паласиос
72'
3 Гана зщ Максвелл Воледзи
27 США пз Рид Бейкер-Уайтинг
88'
20 Норвегия пз Эдвард Тагсет
16 США пз Matthew Corcoran
10 Германия нп Хани Мухтар
9 Англия нп Сэм Сарридж
7 Аргентина нп Кристиан Эспиноса
71'
11 Тунис нп Элиас Саад
72'
14 Гана пз Шак Мохаммед
71'
5 США зщ Джек Махер
72'
19 США пз Алекс Майл
72'
2 США зщ Дэниел Ловитц
84'
22 США зщ Джош Бауэр
88'
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
4 Аргентина зщ Факундо Мура
33'
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
75'
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
3 Испания зщ Серхио Регилон
74'
42 Италия пз Янник Брайт
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
10 Аргентина пз Лионель Месси
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
86'
9 Уругвай нп Луис Суарес
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
33'
32 США зщ Ноа Аллен
74'
41 Гондурас пз Давид Руис
75'
54 Гаити Lovens Delinois
86'
Запасные
1 США вр Джо Уиллис
6 Гондурас пз Бриан Акоста
37 Ирак пз Ахмед Касем
26 Сенегал Famara Camara
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
22 Аргентина пз Давид Айяла
56 США нп Даниэль Пинтер
59 США Preston Plambeck
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0Нэшвилл
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Нэшвилл2 : 1Интер Майами
25.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами3 : 1Нэшвилл
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл2 : 5Интер Майами
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Нэшвилл
30.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 2Интер Майами
21.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Нэшвилл
31.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0Нэшвилл
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал Нэшвилл1 : 1 9 : 10Интер Майами
18.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нэшвилл2 : 1Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл1943
2 Интер Майами1938
3 Хьюстон Динамо1935
4 Ванкувер Уайткэпс1734
5 Лос-Анджелес2034
6 Сан-Хосе Эртквейкс1933
7 Нью-Инглэнд Революшн1930
8 Чикаго Файр1729
9 Сент-Луис Сити1929
10 Шарлотт1928
11 Реал Солт-Лейк1828
12 Даллас1827
13 Цинциннати1927
14 Нью-Йорк Сити1826
15 Колорадо Рэпидз1925
16 Нью-Йорк Ред Буллз1925
17 Миннесота Юнайтед1925
18 Портленд Тимберс1824
19 Сиэтл Саундерс1724
20 Сан-Диего1924
21 Ди-Си Юнайтед1924
22 Лос-Анджелес Гэлакси2022
23 Орландо Сити1921
24 Коламбус Крю1920
25 Торонто1920
26 Клёб де Фут Монреаль1917
27 Остин1817
28 Филадельфия Юнион1816
29 Атланта Юнайтед1915
30 Спортинг Канзас-Сити1914
Западная конференция
КомандаИО
1 Хьюстон Динамо1935
2 Ванкувер Уайткэпс1734
3 Лос-Анджелес2034
4 Сан-Хосе Эртквейкс1933
5 Сент-Луис Сити1929
6 Реал Солт-Лейк1828
7 Даллас1827
8 Колорадо Рэпидз1925
9 Миннесота Юнайтед1925
10 Портленд Тимберс1824
11 Сиэтл Саундерс1724
12 Сан-Диего1924
13 Лос-Анджелес Гэлакси2022
14 Остин1817
15 Спортинг Канзас-Сити1914
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл1943
2 Интер Майами1938
3 Нью-Инглэнд Революшн1930
4 Чикаго Файр1729
5 Шарлотт1928
6 Цинциннати1927
7 Нью-Йорк Сити1826
8 Нью-Йорк Ред Буллз1925
9 Ди-Си Юнайтед1924
10 Орландо Сити1921
11 Коламбус Крю1920
12 Торонто1920
13 Клёб де Фут Монреаль1917
14 Филадельфия Юнион1816
15 Атланта Юнайтед1915
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