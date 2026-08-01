Нэшвилл - Интер Майами 16 Августа прямая трансляция
- 17'1:0Энди Нахар
- 45+6'Сэм Сарридж
- 49'2:1Хани Мухтар
- 56'3:1Сэм Сарридж
- 63'4:1Хани Мухтар
- 23'Лионель Месси
- 45+3'1:1Теласко Сеговия
- 48'Каземиро
- 59'Лионель Месси
- 79'Давид Руис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 16 Августа 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Брайан Швейк
|31
|зщ
|Энди Нахар
|
84'
|4
|зщ
|Хейссон Паласиос
|
72'
|3
|зщ
|Максвелл Воледзи
|27
|пз
|Рид Бейкер-Уайтинг
|
88'
|20
|пз
|Эдвард Тагсет
|16
|пз
|Matthew Corcoran
|10
|нп
|Хани Мухтар
|9
|нп
|Сэм Сарридж
|7
|нп
|Кристиан Эспиноса
|
71'
|11
|нп
|Элиас Саад
|
72'
|14
|пз
|Шак Мохаммед
|
71'
|5
|зщ
|Джек Махер
|
72'
|19
|пз
|Алекс Майл
|
72'
|2
|зщ
|Дэниел Ловитц
|
84'
|22
|зщ
|Джош Бауэр
|
88'
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
33'
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|
75'
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
74'
|42
|пз
|Янник Брайт
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|10
|пз
|Лионель Месси
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
86'
|9
|нп
|Луис Суарес
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|
33'
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|
74'
|41
|пз
|Давид Руис
|
75'
|54
|Lovens Delinois
|
86'
|1
|вр
|Джо Уиллис
|6
|пз
|Бриан Акоста
|37
|пз
|Ахмед Касем
|26
|Famara Camara
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|22
|пз
|Давид Айяла
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
|Хавьер Маскерано
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 5
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|30.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|31.08.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|18.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|19
|43
|2
|Интер Майами
|19
|38
|3
|Хьюстон Динамо
|19
|35
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|34
|5
|Лос-Анджелес
|20
|34
|6
|Сан-Хосе Эртквейкс
|19
|33
|7
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|30
|8
|Чикаго Файр
|17
|29
|9
|Сент-Луис Сити
|19
|29
|10
|Шарлотт
|19
|28
|11
|Реал Солт-Лейк
|18
|28
|12
|Даллас
|18
|27
|13
|Цинциннати
|19
|27
|14
|Нью-Йорк Сити
|18
|26
|15
|Колорадо Рэпидз
|19
|25
|16
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|25
|17
|Миннесота Юнайтед
|19
|25
|18
|Портленд Тимберс
|18
|24
|19
|Сиэтл Саундерс
|17
|24
|20
|Сан-Диего
|19
|24
|21
|Ди-Си Юнайтед
|19
|24
|22
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|22
|23
|Орландо Сити
|19
|21
|24
|Коламбус Крю
|19
|20
|25
|Торонто
|19
|20
|26
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|17
|27
|Остин
|18
|17
|28
|Филадельфия Юнион
|18
|16
|29
|Атланта Юнайтед
|19
|15
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|14
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Хьюстон Динамо
|19
|35
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|34
|3
|Лос-Анджелес
|20
|34
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|19
|33
|5
|Сент-Луис Сити
|19
|29
|6
|Реал Солт-Лейк
|18
|28
|7
|Даллас
|18
|27
|8
|Колорадо Рэпидз
|19
|25
|9
|Миннесота Юнайтед
|19
|25
|10
|Портленд Тимберс
|18
|24
|11
|Сиэтл Саундерс
|17
|24
|12
|Сан-Диего
|19
|24
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|22
|14
|Остин
|18
|17
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|14
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|19
|43
|2
|Интер Майами
|19
|38
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|30
|4
|Чикаго Файр
|17
|29
|5
|Шарлотт
|19
|28
|6
|Цинциннати
|19
|27
|7
|Нью-Йорк Сити
|18
|26
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|25
|9
|Ди-Си Юнайтед
|19
|24
|10
|Орландо Сити
|19
|21
|11
|Коламбус Крю
|19
|20
|12
|Торонто
|19
|20
|13
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|17
|14
|Филадельфия Юнион
|18
|16
|15
|Атланта Юнайтед
|19
|15