Депортиво - Эльче 17 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Эльче, которое состоится 17 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|22
|зщ
|Брайт Эде
|24
|зщ
|Анхелиньо
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|21
|пз
|Марио Сориано
|19
|пз
|Луисми Крус
|8
|пз
|Диего Вильярес
|32
|нп
|Бил Нсонго
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|42
|пз
|Буба Сангаре
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|пз
|Херман Валера
|16
|пз
|Мартим Нету
|14
|нп
|Фер Ниньо
|24
|нп
|Лукас Сепеда
|Антонио Идальго Морилья
|Эдер Сарабия
|Эдер Сарабия
|Мартин Ансельми
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|13.10.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|0 : 0
|23.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 3
|04.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 0
|12.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|4 : 0
|29.04.2015
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|15.12.2014
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алавес
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|0
|0
|7
|Реал Сосьедад
|0
|0
|8
|Леванте
|0
|0
|9
|Бетис
|0
|0
|10
|Реал Мадрид
|0
|0
|11
|Барселона
|0
|0
|12
|Расинг
|0
|0
|13
|Депортиво
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0