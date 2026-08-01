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Депортиво - Эльче 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
17 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Депортиво
Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Эльче, которое состоится 17 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Эльче
Эльче
13 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Химо
4 Бельгия зщ Лукас Нуби
22 Польша зщ Брайт Эде
24 Испания зщ Анхелиньо
16 Италия пз Лоренцо Аматуччи
21 Испания пз Марио Сориано
19 Испания пз Луисми Крус
8 Испания пз Диего Вильярес
32 Камерун нп Бил Нсонго
7 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
23 Испания зщ Виктор Чуст
6 Испания зщ Педро Бигас
42 Испания пз Буба Сангаре
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
8 Испания пз Марк Агуадо
11 Испания пз Херман Валера
16 Португалия пз Мартим Нету
14 Испания нп Фер Ниньо
24 Чили нп Лукас Сепеда
Главные тренеры
Испания Антонио Идальго Морилья
Испания Эдер Сарабия
Испания Эдер Сарабия
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Депортиво0 : 4Эльче
13.10.2024 Испания — Сегунда Сегунда. 9-й тур Эльче0 : 0Депортиво
23.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Эльче0 : 1Депортиво
10.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Депортиво1 : 3Эльче
04.06.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче0 : 0Депортиво
12.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Депортиво4 : 0Эльче
29.04.2015 Испания - Примера 34-й тур Эльче4 : 0Депортиво
15.12.2014 Испания - Примера 15-й тур Депортиво1 : 0Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алавес13
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Атлетик Б00
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано00
5
Лига Европы
Осасуна00
6
Лига конференций
Эспаньол00
7 Реал Сосьедад00
8 Леванте00
9 Бетис00
10 Реал Мадрид00
11 Барселона00
12 Расинг00
13 Депортиво00
14 Малага00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Вильярреал00
18
Зона вылета
Валенсия00
19
Зона вылета
Эльче00
20
Зона вылета
Хетафе10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Депортиво
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Ничья
0%
Эльче
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