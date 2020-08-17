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Спартак Кс - Уфа 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Спартак Кс
Уфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Уфа, которое состоится 17 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
16.05.2026 Россия — Лига Pari 34-й тур Спартак Кс0 : 1Уфа
04.10.2025 Россия — Лига Pari 13-й тур Уфа0 : 0Спартак Кс
05.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Спартак Кс0 : 1Уфа
09.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Уфа2 : 0Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород618
2
Повышение
Велес612
3
Плей-офф за повышение
Урал611
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
5 Сочи610
6 Ротор610
7 Торпедо М610
8 Енисей69
9 Шинник69
10 Уфа58
11 Арсенал Т68
12 Челябинск66
13 Волга Ул66
14 Нефтехимик66
15 Ленинградец65
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск63
17
Зона вылета
Текстильщик63
18
Зона вылета
КАМАЗ62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
0%
Уфа
0%

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