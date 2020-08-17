Спартак Кс - Уфа 17 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Уфа, которое состоится 17 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Евгений Валерьевич Таранухин
|Омари Михайлович Тетрадзе
|16.05.2026
|Россия — Лига Pari
|34-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|6
|18
| 2
Повышение
|Велес
|6
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|6
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|11
|5
|Сочи
|6
|10
|6
|Ротор
|6
|10
|7
|Торпедо М
|6
|10
|8
|Енисей
|6
|9
|9
|Шинник
|6
|9
|10
|Уфа
|5
|8
|11
|Арсенал Т
|6
|8
|12
|Челябинск
|6
|6
|13
|Волга Ул
|6
|6
|14
|Нефтехимик
|6
|6
|15
|Ленинградец
|6
|5
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|6
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|6
|2