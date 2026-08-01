Каза Пия - Бенфика 17 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 17 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Андре Гомеш
|18
|зщ
|Андреш Жералдеш
|3
|зщ
|Kaly
|43
|зщ
|David Sousa
|5
|зщ
|Абду Конте
|24
|пз
|Себастьян Перес
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Gabi Pereira
|19
|пз
|Kevin Prieto
|10
|пз
|Рошинья
|9
|нп
|Энрике Араужу
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Марку Силва
|06.04.2026
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Насьонал
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|2
|4
| 4
Лига Европы
|Спортинг
|2
|4
| 5
Лига конференций
|Жил Висенте
|1
|3
|6
|Маритиму
|1
|3
|7
|Арока
|1
|3
|8
|Эштрела
|2
|2
|9
|Брага
|1
|1
|10
|Академику
|2
|1
|11
|Фамаликан
|1
|1
|12
|Морейренсе
|1
|1
|13
|Бенфика
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|Алверка
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Риу Аве
|2
|0