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Каза Пия - Бенфика 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
17 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Каза Пия
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 17 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
31 Португалия вр Андре Гомеш
18 Португалия зщ Андреш Жералдеш
3 Ангола зщ Kaly
43 Бразилия зщ David Sousa
5 Португалия зщ Абду Конте
24 Колумбия пз Себастьян Перес
80 Гана пз Лоуренс Офори
8 Португалия пз Gabi Pereira
19 Уругвай пз Kevin Prieto
10 Португалия пз Рошинья
9 Португалия нп Энрике Араужу
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
06.04.2026 Португалия — Примейра 28-й тур Каза Пия1 : 1Бенфика
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 2Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1Бенфика
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту26
2
Лига чемпионов
Насьонал24
3
Лига чемпионов
Санта-Клара24
4
Лига Европы
Спортинг24
5
Лига конференций
Жил Висенте13
6 Маритиму13
7 Арока13
8 Эштрела22
9 Брага11
10 Академику21
11 Фамаликан11
12 Морейренсе11
13 Бенфика11
14 Эшторил21
15 Алверка21
16
Стыковая зона
Каза Пия10
17
Зона вылета
Витория Гимарайнш20
18
Зона вылета
Риу Аве20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каза Пия
0%
Ничья
0%
Бенфика
0%

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