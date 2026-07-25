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Родина - Оренбург 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Родина
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Оренбург, которое состоится 18 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
15.08.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига4-й турРодина3 : 3
09.08.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига3-й тур1 : 2Родина
04.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турРодина5 : 0
31.07.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига2-й турРодина2 : 4
25.07.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига1-й тур3 : 0Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Родина» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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