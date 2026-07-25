Родина - Оренбург 18 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Оренбург, которое состоится 18 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Диас
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|15.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 3
|09.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|31.07.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|25.07.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Родина
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Оренбург
|1
|0
|4
|Рубин
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|2
|3
|Ахмат
|1
|1
|4
|Факел
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|1
|3
|2
|ЦСКА
|1
|2
|3
|Локомотив М
|1
|1
|4
|Акрон
|1
|0