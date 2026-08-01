ЦСКА - Акрон 18 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Акрон, которое состоится 18 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Срджан Благоевич
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Родина
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Оренбург
|1
|0
|4
|Рубин
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|2
|3
|Ахмат
|1
|1
|4
|Факел
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|1
|3
|2
|ЦСКА
|1
|2
|3
|Локомотив М
|1
|1
|4
|Акрон
|1
|0