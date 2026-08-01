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Ростов - Локомотив М 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Ростов
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 18 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
24.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Локомотив М1 : 1Ростов
30.11.2025Мир Российская Премьер-лига17-й турРостов1 : 3Локомотив М
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 3Ростов
30.04.2025Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Локомотив М0 : 2Ростов
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турРостов1 : 1Локомотив М
04.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Локомотив М2 : 0Ростов
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турРостов2 : 2 7 : 8Локомотив М
25.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 2Ростов
30.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турЛокомотив М1 : 0Ростов
06.05.2024Мир Российская Премьер-лига27-й турЛокомотив М1 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Ростов» — «Локомотив». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

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