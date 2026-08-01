Ростов - Локомотив М 18 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 18 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Михаил Михайлович Галактионов
|24.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Родина
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Оренбург
|1
|0
|4
|Рубин
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|2
|3
|Ахмат
|1
|1
|4
|Факел
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|1
|3
|2
|ЦСКА
|1
|2
|3
|Локомотив М
|1
|1
|4
|Акрон
|1
|0