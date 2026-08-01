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Ахмат - Факел 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Ахмат
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 18 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
10.08.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига3-й турФакел0 : 0Ахмат
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турФакел0 : 0Ахмат
18.10.2024Мир Российская Премьер-лига12-й турАхмат2 : 3Факел
25.05.2024Мир Российская Премьер-лига30-й турФакел2 : 0Ахмат
04.11.2023Мир Российская Премьер-лига14-й турАхмат1 : 2Факел
16.04.2023Мир Российская Премьер-лига23-й турФакел1 : 1Ахмат
24.07.2022Мир Российская Премьер-лига2-й турАхмат2 : 1Факел
06.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиФакел3 : 3Ахмат
21.09.2016Кубок России1/16 финалаФакел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006Россия - Первый дивизион - 200636-й турФакел2 : 1Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Ахмат» — «Факел». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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