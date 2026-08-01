Ахмат - Факел 18 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 18 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Станислав Саламович Черчесов
|Олег Петрович Василенко
|10.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Родина
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Оренбург
|1
|0
|4
|Рубин
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|2
|3
|Ахмат
|1
|1
|4
|Факел
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|1
|3
|2
|ЦСКА
|1
|2
|3
|Локомотив М
|1
|1
|4
|Акрон
|1
|0