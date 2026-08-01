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Крылья Советов - Зенит 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Крылья Советов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 19 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3Крылья Советов
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4Зенит
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0Крылья Советов
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Крылья Советов» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Зенит
100%

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