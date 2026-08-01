Крылья Советов - Зенит 19 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 19 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Александрович Булатов
Сергей Богданович Семак
История личных встреч
04.04.2026
Мир Российская Премьер-лига
23-й тур
2 : 1
09.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
15-й тур
1 : 1
01.12.2024
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
2 : 3
20.07.2024
Мир Российская Премьер-лига
1-й тур
0 : 4
30.03.2024
Мир Российская Премьер-лига
22-й тур
1 : 1
31.10.2023
Fonbet Кубок России
Группа C
1 : 0
22.10.2023
Мир Российская Премьер-лига
12-й тур
3 : 1
09.08.2023
Fonbet Кубок России
Группа C
0 : 1
29.04.2023
Мир Российская Премьер-лига
25-й тур
1 : 5
20.10.2022
Fonbet Кубок России
Группа B
2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Крылья Советов» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
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