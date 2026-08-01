Рубин - Спартак М 19 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 19 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Франк Артига
Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
08.07.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
0 : 0
11.05.2026
Мир Российская Премьер-лига
29-й тур
2 : 1
23.08.2025
Мир Российская Премьер-лига
6-й тур
0 : 2
09.03.2025
Мир Российская Премьер-лига
20-й тур
2 : 1
31.08.2024
Мир Российская Премьер-лига
7-й тур
1 : 0
19.05.2024
Мир Российская Премьер-лига
29-й тур
3 : 1
05.08.2023
Мир Российская Премьер-лига
3-й тур
1 : 4
16.04.2022
Россия — Премьер-Лига
25-й тур
1 : 1
24.07.2021
Россия — Премьер-Лига
1-й тур
1 : 0
14.07.2021
Кубок Матч Премьер
2-й тур
0 : 4
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Рубин» — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
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