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Рубин - Спартак М 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Рубин
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 19 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
08.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М0 : 0Рубин
11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М2 : 1Рубин
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин0 : 2Спартак М
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин2 : 1Спартак М
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0Рубин
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М3 : 1Рубин
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4Спартак М
16.04.2022 Россия — Премьер-Лига 25-й тур Спартак М1 : 1Рубин
24.07.2021 Россия — Премьер-Лига 1-й тур Рубин1 : 0Спартак М
14.07.2021 Кубок Матч Премьер 2-й тур Рубин0 : 4Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Рубин» — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Спартак М
100%

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