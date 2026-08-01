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Динамо М - Краснодар 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Динамо М
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 19 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 1Краснодар
07.05.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар0 : 0 6 : 5Динамо М
08.04.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М0 : 0Краснодар
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Динамо М1 : 0Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2Динамо М
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4Краснодар
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Родина13
2 Спартак М13
3 Оренбург10
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Краснодар12
3 Ахмат11
4 Факел10
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов13
2 ЦСКА12
3 Локомотив М11
4 Акрон10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо М
0%
Ничья
0%
Краснодар
100%

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