Динамо М - Краснодар 19 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 19 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сандро Шварц
Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
11.05.2026
Мир Российская Премьер-лига
29-й тур
2 : 1
07.05.2026
Fonbet Кубок России
Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
0 : 0 6 : 5
08.04.2026
Fonbet Кубок России
Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
0 : 0
10.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
1 : 0
30.09.2025
Fonbet Кубок России
Группа B. 5-й тур
0 : 0 4 : 2
13.08.2025
Fonbet Кубок России
Группа B. 2-й тур
0 : 4
02.08.2025
Мир Российская Премьер-лига
3-й тур
1 : 0
24.05.2025
Мир Российская Премьер-лига
30-й тур
3 : 0
21.02.2025
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
1 : 2
04.02.2025
Winline Зимний Кубок РПЛ
Группа A
1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
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