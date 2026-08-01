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Атлетико - Малага 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
19 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Атлетико М
Малага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Малага, которое состоится 19 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Малага
Малага
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
22 Испания зщ Алехандро Гримальдо
5 США пз Джонни Кардозо
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
7 Южная Корея нп Ли Кан Ин
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Испания вр Альфонсо Эрреро
3 Испания зщ Carlos Puga
25 Испания зщ Angel Recio
4 Испания зщ Einar Galilea
26 Испания зщ Хосе Салинас
22 Испания пз Даниэль Лоренсо
23 Испания пз Исан Мерино
14 Испания пз Rafa Rodriguez
10 Испания нп Давид Ларрубия
9 Испания нп Chupe
11 Испания нп Хоакин Муньос
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
10.02.2018 Испания - Примера 23-й тур Малага0 : 1Атлетико М
16.09.2017 Испания - Примера 4-й тур Атлетико М1 : 0Малага
01.04.2017 Испания - Примера 29-й тур Малага0 : 2Атлетико М
29.10.2016 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М4 : 2Малага
23.04.2016 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Малага
20.12.2015 Испания - Примера 16-й тур Малага1 : 0Атлетико М
11.04.2015 Испания - Примера 31-й тур Малага2 : 2Атлетико М
22.11.2014 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М3 : 1Малага
11.05.2014 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Малага
04.01.2014 Испания - Примера 18-й тур Малага0 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эспаньол13
2
Лига чемпионов
Алавес13
3
Лига чемпионов
Севилья13
4
Лига чемпионов
Расинг11
5
Лига Европы
Вильярреал11
6
Лига конференций
Депортиво11
7 Эльче11
8 Атлетик Б00
9 Осасуна00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Малага00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Райо Вальекано10
19
Зона вылета
Хетафе10
20
Зона вылета
Леванте10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Атлетико
100%
Ничья
0%
Малага
0%

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