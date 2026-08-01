Атлетико - Малага 19 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Малага, которое состоится 19 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Carlos Puga
|25
|зщ
|Angel Recio
|4
|зщ
|Einar Galilea
|26
|зщ
|Хосе Салинас
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|23
|пз
|Исан Мерино
|14
|пз
|Rafa Rodriguez
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|9
|нп
|Chupe
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|Диего Симеоне
|10.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|01.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|29.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 2
|23.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|20.12.2015
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.04.2015
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|22.11.2014
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
|11.05.2014
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|04.01.2014
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эспаньол
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Расинг
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|1
|1
|7
|Эльче
|1
|1
|8
|Атлетик Б
|0
|0
|9
|Осасуна
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Леванте
|1
|0