КАМАЗ - Текстильщик 19 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Текстильщик, которое состоится 19 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Антон Геннадьевич Хазов
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|4 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|26.08.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|30-й тур
|2 : 0
|10.05.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|10-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|6
|18
| 2
Повышение
|Велес
|6
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|12
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|6
|11
|5
|Сочи
|6
|10
|6
|Ротор
|6
|10
|7
|Торпедо М
|6
|10
|8
|Енисей
|6
|9
|9
|Шинник
|6
|9
|10
|Уфа
|6
|9
|11
|Арсенал Т
|6
|8
|12
|Челябинск
|6
|6
|13
|Волга Ул
|6
|6
|14
|Нефтехимик
|6
|6
|15
|Ленинградец
|6
|5
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|6
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|6
|2