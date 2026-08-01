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КАМАЗ - Текстильщик 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
КАМАЗ
Текстильщик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Текстильщик, которое состоится 19 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Текстильщик
Иваново
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Текстильщик4 : 1КАМАЗ
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур КАМАЗ1 : 0Текстильщик
26.08.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 30-й тур КАМАЗ2 : 0Текстильщик
10.05.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 10-й тур Текстильщик0 : 1КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород618
2
Повышение
Велес612
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс612
4
Плей-офф за повышение
Урал611
5 Сочи610
6 Ротор610
7 Торпедо М610
8 Енисей69
9 Шинник69
10 Уфа69
11 Арсенал Т68
12 Челябинск66
13 Волга Ул66
14 Нефтехимик66
15 Ленинградец65
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск63
17
Зона вылета
Текстильщик63
18
Зона вылета
КАМАЗ62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
КАМАЗ
0%
Ничья
0%
Текстильщик
0%

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