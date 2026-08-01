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Велес - Нижний Новгород 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Велес
Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Нижний Новгород, которое состоится 19 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Нижний Новгород1 : 0Велес
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Велес1 : 3Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород618
2
Повышение
Велес612
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс612
4
Плей-офф за повышение
Урал611
5 Сочи610
6 Ротор610
7 Торпедо М610
8 Енисей69
9 Шинник69
10 Уфа69
11 Арсенал Т68
12 Челябинск66
13 Волга Ул66
14 Нефтехимик66
15 Ленинградец65
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск63
17
Зона вылета
Текстильщик63
18
Зона вылета
КАМАЗ62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Велес
0%
Ничья
0%
Нижний Новгород
0%

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