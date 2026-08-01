МЛ Витебск - Барановичи 19 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Барановичи, которое состоится 19 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|11.06.2016
|Кубок Беларуси
|1/32 финала
|2 : 7
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|16
|34
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|14
|33
| 3
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
|4
|Динамо-Брест
|18
|30
|5
|Гомель
|18
|29
|6
|Минск
|18
|28
|7
|Витебск
|18
|26
|8
|Неман
|17
|24
|9
|Торпедо-БелАЗ
|16
|23
|10
|Славия-Мозырь
|17
|21
|11
|Арсенал Дз
|18
|21
|12
|Барановичи
|17
|17
|13
|БАТЭ
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Белшина
|16
|12
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|17
|10