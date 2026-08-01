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МЛ Витебск - Барановичи 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
МЛ Витебск
Барановичи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Барановичи, которое состоится 19 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
11.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Барановичи0 : 4МЛ Витебск
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала Барановичи1 : 2 ДВМЛ Витебск
11.06.2016 Кубок Беларуси 1/32 финала МЛ Витебск2 : 7Барановичи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1634
2
Лига конференций
Динамо Мн1433
3
Лига конференций
МЛ Витебск1431
4 Динамо-Брест1830
5 Гомель1829
6 Минск1828
7 Витебск1826
8 Неман1724
9 Торпедо-БелАЗ1623
10 Славия-Мозырь1721
11 Арсенал Дз1821
12 Барановичи1717
13 БАТЭ1613
14
Стыковая зона
Днепр М1813
15
Зона вылета
Белшина1612
16
Зона вылета
Нафтан1710
Кто победит?
0 голосов болельщиков
МЛ Витебск
0%
Ничья
0%
Барановичи
0%

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