Балтика - Динамо Мх 20 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо Мх, которое состоится 20 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Андрей Викторович Талалаев
|Вадим Валентинович Евсеев
|05.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|02.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|12.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|2
|4
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Краснодар
|1
|2
|4
|Факел
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|2
|1