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Балтика - Динамо Мх 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Балтика
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо Мх, которое состоится 20 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо Мх2 : 2Балтика
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика2 : 0Динамо Мх
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика2 : 1Динамо Мх
02.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Динамо Мх0 : 0Балтика
12.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Балтика1 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Балтика» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин10
Группа B
КомандаИО
1 Ахмат24
2 Динамо М13
3 Краснодар12
4 Факел20
Группа C
КомандаИО
1 Крылья Советов13
2 Зенит13
3 Динамо Мх10
4 Балтика10
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон23
3 ЦСКА22
4 Локомотив М21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
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Динамо Мх
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