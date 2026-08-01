Райо Вальекано - Алавес 20 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 20 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|20
|зщ
|Иван Балиу
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|11
|нп
|Ранди Нтекья
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|7
|зщ
|Анхель Перес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|20
|нп
|Айтор Маньяс
|Кике Санчес Флорес
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эспаньол
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Расинг
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|1
|1
|7
|Эльче
|1
|1
|8
|Атлетик Б
|0
|0
|9
|Осасуна
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Леванте
|1
|0