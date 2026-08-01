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Райо Вальекано - Алавес 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
20 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 2-й тур
Райо Вальекано
Алавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 20 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
6 Сенегал зщ Пате Сисс
20 Албания зщ Иван Балиу
23 Испания пз Оскар Мартин
8 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
18 Испания пз Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
11 Ангола нп Ранди Нтекья
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
17 Испания зщ Хонни Отто
7 Испания зщ Анхель Перес
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
4 Испания пз Денис Суарес
21 Алжир нп Абде Реббаш
11 Испания нп Тони Мартинес
20 Испания нп Айтор Маньяс
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
23.05.2026 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 2Райо Вальекано
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Алавес2 : 0Райо Вальекано
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Райо Вальекано1 : 0Алавес
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Алавес0 : 2Райо Вальекано
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Райо Вальекано1 : 0Алавес
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Алавес1 : 0Райо Вальекано
15.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано2 : 0Алавес
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Алавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Алавес0 : 1Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эспаньол13
2
Лига чемпионов
Алавес13
3
Лига чемпионов
Севилья13
4
Лига чемпионов
Расинг11
5
Лига Европы
Вильярреал11
6
Лига конференций
Депортиво11
7 Эльче11
8 Атлетик Б00
9 Осасуна00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Малага00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Райо Вальекано10
19
Зона вылета
Хетафе10
20
Зона вылета
Леванте10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Райо Вальекано
0%
Ничья
0%
Алавес
0%

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