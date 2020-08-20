Твенте - Карабах 20 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Карабах, которое состоится 20 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон ван ден Бром
|Гурбан Гурбанов
|28.08.2014
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2014
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|27.08.2009
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|20.08.2009
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|0 : 2
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|0 : 3
| Коннас Куэй
Балкани
|0 : 0
|3 : 2
| Дифферданж
Ильвес
|0 : 0
|3 : 1
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|2 : 1
|1 : 2
| Нымме Калью
Линфилд
|1 : 0
|2 : 2
| Лиепая
Дечич
|1 : 0
|1 : 2
| Дила
Виртус
|3 : 1
|1 : 0
| Алашкерт
Елимай
|1 : 1
|2 : 2 5 : 6
| Хегельманн
Пайде
|1 : 1
|3 : 0
| Марсашлокк
Пюник
|0 : 3
|1 : 0
| Богемианс
Сент-Джозефс
|2 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|0 : 1
|0 : 1 5 : 6
| Вележ
Милсами
|1 : 1
|0 : 1
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Европа
Шкендия
|0 : 5
|1 : 0
| Карнарвон Таун
Левадия
|0 : 5
|5 : 0
| Влажния
Малишева
|2 : 1
|5 : 0
| Гленторан
РФШ
|1 : 2
|2 : 0
| Петровац
Жальгирис
|1 : 3
|2 : 1
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|1 : 1
|1 : 2
| Пенибонт
Санта-Колома
|0 : 1
|3 : 0
| Стьярнан
Викингур Г
|3 : 1
|2 : 2
| Динамо Т
Астана
|0 : 1
|1 : 4 ДВ
| Сараево
Интер Т
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Гётеборг
Левадия
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
| Флориана
Дрита
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
| Атерт Биссен
Дьёр
|2 : 6
|1 : 1
| Нефтчи Б
Динамо Мн
|2 : 4
|0 : 1
| Богемианс
Балкани
|2 : 1
|3 : 2 4 : 5
| Истанбул Башакшехир
Интер Т
|1 : 1
|2 : 0
| Вардар
Рига
|2 : 3
|5 : 2 ДВ
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|0 : 0
|0 : 0 5 : 3
| Железничар П
Брага
|0 : 1
|4 : 0
| Малишева
Хайберниан
|2 : 0
|4 : 1
| Лиепая
Аустрия В
|0 : 2
|3 : 1
| Алашкерт
ЧФР Клуж
|1 : 1
|3 : 0
| Паневежис
Тобол
|1 : 1
|1 : 1 3 : 2
| Пайде
Зиря
|1 : 0
|1 : 1
| ХИК
Колрейн
|5 : 0
|0 : 3
| Дила
Аполлон Л
|0 : 4
|3 : 0
| Дебрецен
Пюник
|1 : 0
|0 : 0
| Флора
Нью-Сейнтс
|1 : 0
|1 : 0 2 : 4
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
Вележ
|1 : 0
|0 : 3
| АЕК Ларнака
Бейтар
|0 : 1
|2 : 3 4 : 3
| Ракув
Валлетта
|3 : 1
|0 : 4
| РФШ
Вестри
|4 : 1
|1 : 1
| Динамо Тб
Жальгирис
|3 : 0
|7 : 2
| ГАИС
Норшелланн
|1 : 0
|6 : 0
|Команда
|1
|2
| МЛ Витебск
Сутьеска
|3 : 0
|1 : 2
| Санта-Колома
Рапид В
|1 : 3
|6 : 2
| Университатя
Бранн
|2 : 2
|3 : 1
| Зимбру
Ноа
|1 : 1
|2 : 1
| БАТЭ
Сьон
|1 : 1
|4 : 0
| Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
|4 : 0
|0 : 2
| ФКСБ
Ауда
|2 : 3
|4 : 1
| Войводина
Аякс
|1 : 4
|4 : 1
| Полесье
Копенгаген
|3 : 3
|2 : 1
| Алюминий
Динамо Т
|1 : 1
|3 : 0
| Пакш
Панатинаикос
|1 : 2
|2 : 2
| Вараждин
Яблонец
|3 : 2
|2 : 0
| Жилина
ГКС Катовице
|2 : 1
|3 : 1
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|2 : 0
|2 : 2
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|0 : 0
|0 : 0 4 : 2
| Борац Б-Л
Петрокуб
|3 : 0
|3 : 3
| Лугано
Дукагини
|1 : 0
|1 : 5
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|2 : 0
|0 : 3
| Шелбурн
Нымме Калью
|5 : 2
|2 : 1
| Браво
Шкендия
|2 : 1
|3 : 1
| Рунавик
Копер
|0 : 2
|1 : 3 3 : 4
| Риека
Дерри Сити
|1 : 0
|0 : 1
| Партизан
УНА Штрассен
|4 : 0
|0 : 1
| Стьярнан
Ильвес
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
| Валюр
Зриньски
|1 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Ауда
Динамо Т
|1 : 0
|4 : 0
| Бранн
Аполлон Л
|0 : 1
|2 : 4 ДВ
| Панатинаикос
ЦСКА 1948
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Интер Т
Вадуц
|2 : 1
|2 : 2
| Яблонец
РФШ
|2 : 0
|1 : 2
| Ноа
Сьон
|2 : 2
|2 : 1
| Пайде
Рапид В
|1 : 4
|2 : 0
| ХИК
Мазервелл
|1 : 1
|2 : 0
| ЧФР Клуж
Тромсё
|0 : 5
|2 : 1
| Интер Клуб Эскальдес
Флора
|2 : 0
|0 : 4
| Гётеборг
Гент
|0 : 1
|1 : 1
| Дебрецен
Копенгаген
|0 : 3
|5 : 1
| Ракув
Хаммарбю
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Карабах
|1 : 0
|2 : 0
| Шериф
Санкт-Галлен
|1 : 3
|5 : 1
|Команда
|1
|2
| Жальгирис
Хайдук
|2 : 5
|4 : 0
| Рига
Дьёр
|1 : 0
|1 : 1
| Бейтар
Аустрия В
|1 : 2
|1 : 2 4 : 2
| Аякс
Шелбурн
|3 : 1
|2 : 2
| Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
|2 : 0
|2 : 1
| Твенте
ДАК 1904
|6 : 0
|3 : 3
| Борац Б-Л
МЛ Витебск
|1 : 0
|2 : 1 2 : 4
| Валюр
Норшелланн
|0 : 2
|5 : 0
| Брага
Динамо Мн
|1 : 0
|0 : 0
| Лугано
Рунавик
|2 : 0
|2 : 2
| Богемианс
Мидтьюлланн
|0 : 2
|3 : 2
| Риека
Ильвес
|1 : 0
|1 : 1
| Тре Фиори
Дрита
|1 : 4
|5 : 0
| Хайберниан
Шкендия
|2 : 1
|0 : 0
| Партизан
Тобол
|3 : 0
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Интер Т
Копенгаген
|20.08
|27.08
| Линкольн
Ларн
|20.08
|27.08
| Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
|20.08
|27.08
| Мидтьюлланн
Риека
|20.08
|27.08
| Норшелланн
Санкт-Галлен
|20.08
|27.08
| КИ Клаксвик
Рига
|20.08
|27.08
| ПАОК
Бранн
|20.08
|27.08
| Твенте
Карабах
|20.08
|27.08
| Дрита
Интер Клуб Эскальдес
|20.08
|27.08
| Викингур Р
Борац Б-Л
|20.08
|27.08
| Гурник З
Монако
|20.08
|27.08
| Сьон
Аякс
|20.08
|27.08
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Градец-Кралове
|20.08
|27.08
| Лугано
Маккаби Т-А
|20.08
|27.08
| Мазервелл
Фрайбург
|20.08
|27.08
| Гент
Хайберниан
|20.08
|27.08
| Аталанта
Хапоэль Т-А
|20.08
|27.08
| Рейнджерс
Яблонец
|20.08
|27.08
| Хартс
Рапид В
|20.08
|26.08
| Хетафе
Партизан
|20.08
|27.08
| Хайдук
Ракув
|20.08
|27.08
| Брага
Аустрия В
|20.08
|27.08
| Шэмрок Роверс
КуПС
|20.08
|27.08
| Динамо Т
Пафос
|20.08
|27.08