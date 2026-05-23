13:37 ()
Свернуть список

Хетафе - Партизан 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
20 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Хетафе
Партизан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Партизан, которое состоится 20 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
СербияСаша Илич
История личных встреч
15.08.2026Испания — Ла Лига1-й тур3 : 0Хетафе
08.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 1Хетафе
06.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 0Хетафе
29.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20264 : 1Хетафе
23.05.2026Испания — Примера38-й турХетафе1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
20.0827.08
Линкольн
Ларн
20.0827.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
20.0827.08
Мидтьюлланн
Риека
20.0827.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
20.0827.08
КИ Клаксвик
Рига
20.0827.08
ПАОК
Бранн
20.0827.08
Твенте
Карабах
20.0827.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
20.0827.08
Викингур Р
Борац Б-Л
20.0827.08
Гурник З
Монако
20.0827.08
Сьон
Аякс
20.0827.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
20.0827.08
Лугано
Маккаби Т-А
20.0827.08
Мазервелл
Фрайбург
20.0827.08
Гент
Хайберниан
20.0827.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
20.0827.08
Рейнджерс
Яблонец
20.0827.08
Хартс
Рапид В
20.0826.08
Хетафе
Партизан
20.0827.08
Хайдук
Ракув
20.0827.08
Брага
Аустрия В
20.0827.08
Шэмрок Роверс
КуПС
20.0827.08
Динамо Т
Пафос
20.0827.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Партизан
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close