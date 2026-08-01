05:31 ()
Свернуть список

Арсенал - Ковентри Сити 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
21 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Арсенал
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ковентри Сити, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
3 Испания зщ Кристьян Москера
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
41 Англия пз Деклан Райс
20 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
29 Германия нп Кай Хаверц
17 Греция нп Христос Цолис
19 Англия вр Карл Рашворт
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
4 Англия зщ Бобби Томас
5 Швейцария зщ Орель Аменда
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
36 Гана пз Калеб Йиренки
6 Англия пз Мэтт Граймз
29 Дания пз Виктор Торп
18 Франция нп Лум Чауна
9 Англия нп Эллис Симмс
23 Гана нп Брендон Томас-Асанте
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
24.01.2014 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал4 : 0Ковентри Сити
26.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Арсенал6 : 1Ковентри Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Арсенал» — «Ковентри Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Челси00
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
4
Лига чемпионов
Сандерленд00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6
Лига Европы
Ливерпуль00
7
Лига конференций
Халл Сити00
8 Эвертон00
9 Ковентри Сити00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Арсенал
0%
Ничья
0%
Ковентри Сити
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close