Арсенал - Ковентри Сити 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ковентри Сити, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|41
|пз
|Деклан Райс
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
|17
|нп
|Христос Цолис
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
|5
|зщ
|Орель Аменда
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|36
|пз
|Калеб Йиренки
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|29
|пз
|Виктор Торп
|18
|нп
|Лум Чауна
|9
|нп
|Эллис Симмс
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
|Микель Артета
|Фрэнк Лэмпард
|24.01.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|26.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|6 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|0
|0
| 7
Лига конференций
|Халл Сити
|0
|0
|8
|Эвертон
|0
|0
|9
|Ковентри Сити
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0