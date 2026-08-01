Бетис - Реал Сосьедад 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|пз
|Факундо Берналь
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антони
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|12
|пз
|Янхель Эррера
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|18
|пз
|Карлос Солер
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|Мануэль Пеллегрини
|Пеллегрино Матараццо
|09.05.2026
|Испания — Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|15.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Эспаньол
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Расинг
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|1
|1
|7
|Депортиво
|1
|1
|8
|Эльче
|1
|1
|9
|Райо Вальекано
|2
|1
|10
|Атлетик Б
|0
|0
|11
|Осасуна
|0
|0
|12
|Реал Сосьедад
|0
|0
|13
|Бетис
|0
|0
|14
|Реал Мадрид
|0
|0
|15
|Барселона
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Малага
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Леванте
|1
|0