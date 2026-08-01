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Бетис - Реал Сосьедад 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
21 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Бетис
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Альваро Вальес
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Франсиско Гарсия
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Уругвай пз Факундо Берналь
21 Испания пз Марк Рока
8 Испания пз Пабло Форнальс
17 Испания пз Родриго Рикельме
7 Бразилия нп Антони
9 Колумбия нп Кучо Эрнандес
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
12 Венесуэла пз Янхель Эррера
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония пз Такэфуса Кубо
18 Испания пз Карлос Солер
7 Испания пз Андер Барренечеа
9 Исландия нп Орри Оускарссон
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
09.05.2026 Испания — Примера 35-й тур Реал Сосьедад2 : 2Бетис
19.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Бетис3 : 1Реал Сосьедад
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Бетис3 : 0Реал Сосьедад
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0Бетис
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Бетис0 : 2Реал Сосьедад
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Реал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Реал Сосьедад0 : 4Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алавес24
2
Лига чемпионов
Эспаньол13
3
Лига чемпионов
Атлетико М13
4
Лига чемпионов
Севилья13
5
Лига Европы
Расинг11
6
Лига конференций
Вильярреал11
7 Депортиво11
8 Эльче11
9 Райо Вальекано21
10 Атлетик Б00
11 Осасуна00
12 Реал Сосьедад00
13 Бетис00
14 Реал Мадрид00
15 Барселона00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Малага10
19
Зона вылета
Хетафе10
20
Зона вылета
Леванте10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Бетис
100%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
0%

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