05:31 ()
Свернуть список

Марсель - Страсбург 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
21 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Марсель
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 21 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
12 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
22 США зщ Тимоти Веа
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
33 Италия зщ Эмерсон
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
7 Англия пз Эйнджел Гомес
6 Нигерия пз Точукву Ннади
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 Бразилия пз Игор Пайшао
77 Марокко пз Амин Арит
9 Алжир нп Амин Гуири
1 Дания вр Филип Йоргенсен
22 Кот-д&#039;Ивуар зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
6 Франция зщ Исмаэль Дукуре
3 Англия зщ Бен Чилуэлл
8 Польша пз Макси Ойеделе
29 Марокко пз Самир Эль-Мурабет
13 США пз Джованни Рейна
11 Швеция пз Себастьян Нанаси
20 Кот-д&#039;Ивуар пз Мартиаль Годо
14 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель2 : 2Страсбург
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 2Марсель
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0Марсель
12.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург1 : 1Марсель
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 2Страсбург
29.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург2 : 2Марсель
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Марсель4 : 0Страсбург
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург0 : 2Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Париж00
2
Лига чемпионов
Анже00
3
Лига чемпионов
Брест00
4
Лига чемпионов
Осер00
5
Лига Европы
Ланс00
6
Лига конференций
Марсель00
7 Лилль00
8 Ле-Ман00
9 Лорьян00
10 Гавр00
11 Лион00
12 Монако00
13 Ницца00
14 ПСЖ00
15 Страсбург00
16
Стыковая зона
Ренн00
17
Зона вылета
Тулуза00
18
Зона вылета
Труа00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Марсель
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close