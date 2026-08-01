Марсель - Страсбург 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 21 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|6
|пз
|Точукву Ннади
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|пз
|Игор Пайшао
|77
|пз
|Амин Арит
|9
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|3
|зщ
|Бен Чилуэлл
|8
|пз
|Макси Ойеделе
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|13
|пз
|Джованни Рейна
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|20
|пз
|Мартиаль Годо
|14
|нп
|Секу Мара
|Бруно Женезио
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|12.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Осер
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Ланс
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Марсель
|0
|0
|7
|Лилль
|0
|0
|8
|Ле-Ман
|0
|0
|9
|Лорьян
|0
|0
|10
|Гавр
|0
|0
|11
|Лион
|0
|0
|12
|Монако
|0
|0
|13
|Ницца
|0
|0
|14
|ПСЖ
|0
|0
|15
|Страсбург
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Труа
|0
|0