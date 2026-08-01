Торпедо М - Спартак Кс 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак Кс, которое состоится 21 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Александрович Сторожук
|Евгений Валерьевич Таранухин
|30.11.2025
|Россия — Лига Pari
|21-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Россия — Лига Pari
|4-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|7
|18
| 2
Повышение
|Велес
|7
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|7
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|12
|5
|Урал
|6
|11
|6
|Арсенал Т
|7
|11
|7
|Торпедо М
|6
|10
|8
|Ротор
|7
|10
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Шинник
|6
|9
|11
|Уфа
|6
|9
|12
|Челябинск
|6
|6
|13
|Волга Ул
|6
|6
|14
|Нефтехимик
|7
|6
|15
|Текстильщик
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|6
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|6
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|7
|2