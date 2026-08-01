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Торпедо М - Спартак Кс 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 8-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Торпедо М
Спартак Кс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак Кс, которое состоится 21 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
30.11.2025 Россия — Лига Pari 21-й тур Спартак Кс0 : 1Торпедо М
11.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур Торпедо М0 : 1Спартак Кс
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород718
2
Повышение
Велес715
3
Плей-офф за повышение
Сочи713
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс612
5 Урал611
6 Арсенал Т711
7 Торпедо М610
8 Ротор710
9 Енисей69
10 Шинник69
11 Уфа69
12 Челябинск66
13 Волга Ул66
14 Нефтехимик76
15 Текстильщик76
16
Зона вылета
Ленинградец65
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск63
18
Зона вылета
КАМАЗ72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
0%

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