Минск - Витебск 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Витебск, которое состоится 21 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|15
|36
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|15
|34
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|16
|34
|4
|Динамо-Брест
|18
|30
|5
|Гомель
|18
|29
|6
|Минск
|18
|28
|7
|Витебск
|18
|26
|8
|Неман
|17
|24
|9
|Торпедо-БелАЗ
|17
|23
|10
|Славия-Мозырь
|17
|21
|11
|Арсенал Дз
|18
|21
|12
|Барановичи
|18
|17
|13
|БАТЭ
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Белшина
|16
|12
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|17
|10