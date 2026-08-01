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Минск - Витебск 21 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Минск
Витебск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Витебск, которое состоится 21 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Витебск
Витебск
История личных встреч
18.04.2026 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0Минск
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Витебск1 : 2Минск
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск2 : 1Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1Минск
18.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Минск1 : 2Витебск
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск2 : 0Витебск
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск1 : 1Минск
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Витебск3 : 1Минск
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Минск3 : 3Витебск
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск2 : 2Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1536
2
Лига конференций
МЛ Витебск1534
3
Лига конференций
Ислочь1634
4 Динамо-Брест1830
5 Гомель1829
6 Минск1828
7 Витебск1826
8 Неман1724
9 Торпедо-БелАЗ1723
10 Славия-Мозырь1721
11 Арсенал Дз1821
12 Барановичи1817
13 БАТЭ1613
14
Стыковая зона
Днепр М1813
15
Зона вылета
Белшина1612
16
Зона вылета
Нафтан1710
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Минск
0%
Ничья
0%
Витебск
0%

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