Кордова - Жирона 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кордова - Жирона, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Арканхель (Кордова, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|15.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|2 : 0
|12.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|09.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|06.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|ФК Андорра
|1
|3
| 2
Повышение
|Альмерия
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Тенерифе
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Бургос
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Лас-Пальмас
|1
|3
|7
|Кастельон
|1
|3
|8
|Жирона
|1
|1
|9
|Леганес
|1
|1
|10
|Сабадель
|1
|1
|11
|Гранада
|1
|1
|12
|Кадис
|1
|1
|13
|Овьедо
|1
|1
|14
|Спортинг Хихон
|1
|1
|15
|Сельта Фортуна
|1
|1
|16
|Кордова
|1
|0
|17
|Альбасете
|1
|0
|18
|Реал Сосьедад-2
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эйбар
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|1
|0
| 21
Зона вылета
|Эльденсе
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Сеута
|1
|0