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Кордова - Жирона 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Арканхель (Кордова, Испания), вместимость: 21822
21 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 2-й тур
Кордова
Жирона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кордова - Жирона, которое состоится 21 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Арканхель (Кордова, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кордова
Кордова
Жирона
Жирона
История личных встреч
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Кордова2 : 1Жирона
15.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Жирона2 : 0Кордова
12.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Жирона3 : 1 ДВКордова
09.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Кордова2 : 1Жирона
08.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Кордова1 : 0Жирона
06.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Жирона1 : 2Кордова
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
ФК Андорра13
2
Повышение
Альмерия13
3
Плей-офф за повышение
Тенерифе13
4
Плей-офф за повышение
Мальорка13
5
Плей-офф за повышение
Бургос13
6
Плей-офф за повышение
Лас-Пальмас13
7 Кастельон13
8 Жирона11
9 Леганес11
10 Сабадель11
11 Гранада11
12 Кадис11
13 Овьедо11
14 Спортинг Хихон11
15 Сельта Фортуна11
16 Кордова10
17 Альбасете10
18 Реал Сосьедад-210
19
Зона вылета
Эйбар10
20
Зона вылета
Вальядолид10
21
Зона вылета
Эльденсе10
22
Зона вылета
Сеута10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кордова
0%
Ничья
0%
Жирона
100%

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