Эр-Рияд - Аль-Наср 21 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Наср, которое состоится 21 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ангелос Постекоглу
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|2
|6
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|1
|3
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттифак
|1
|3
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|1
|3
|5
|Аль-Хазм
|1
|3
|6
|Неом
|1
|3
|7
|Аль-Ахли
|1
|3
|8
|Аль-Иттихад
|1
|1
|9
|Аль-Холуд
|1
|1
|10
|Аль-Таавун
|1
|1
|11
|Аль-Халидж
|1
|1
|12
|Абха
|1
|0
|13
|Аль-Диръия
|1
|0
|14
|Аль-Фейсали
|1
|0
|15
|Эр-Рияд
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Фатех
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейха
|2
|0