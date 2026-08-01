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Эр-Рияд - Аль-Наср 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
21 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Эр-Рияд
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Наср, которое состоится 21 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Эр-Рияд0 : 1Аль-Наср
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср5 : 1Эр-Рияд
12.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Наср2 : 1Эр-Рияд
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Эр-Рияд0 : 1Аль-Наср
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Эр-Рияд2 : 2Аль-Наср
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1Эр-Рияд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль26
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср13
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттифак13
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия13
5 Аль-Хазм13
6 Неом13
7 Аль-Ахли13
8 Аль-Иттихад11
9 Аль-Холуд11
10 Аль-Таавун11
11 Аль-Халидж11
12 Абха10
13 Аль-Диръия10
14 Аль-Фейсали10
15 Эр-Рияд10
16
Зона вылета
Аль-Шабаб10
17
Зона вылета
Аль-Фатех10
18
Зона вылета
Аль-Фейха20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эр-Рияд
0%
Ничья
0%
Аль-Наср
100%

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