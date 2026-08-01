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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Реал Мадрид
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 26 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
16 Франция зщ Ибраима Конате
4 Испания зщ Дин Хёйсен
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
17 Испания зщ Марк Кукурелья
20 Португалия пз Бернарду Силва
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция пз Арда Гюлер
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
18 Испания пз Карлос Солер
14 Япония пз Такэфуса Кубо
24 Хорватия пз Лука Сучич
7 Испания пз Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0Реал Сосьедад
01.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 4 ДВРеал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча первого тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Севилья26
2
Лига чемпионов
Алавес24
3
Лига чемпионов
Атлетико М24
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид13
5
Лига Европы
Барселона13
6
Лига конференций
Бетис13
7 Хетафе23
8 Эспаньол23
9 Вильярреал22
10 Депортиво22
11 Осасуна11
12 Сельта11
13 Валенсия11
14 Леванте21
15 Райо Вальекано21
16 Расинг21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Реал Сосьедад10
20
Зона вылета
Атлетик Б10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Реал Мадрид
100%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
0%

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