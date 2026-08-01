Реал Мадрид - Реал Сосьедад 26 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 26 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Жозе Моуринью
|Пеллегрино Матараццо
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Барселона
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Бетис
|1
|3
|7
|Хетафе
|2
|3
|8
|Эспаньол
|2
|3
|9
|Вильярреал
|2
|2
|10
|Депортиво
|2
|2
|11
|Осасуна
|1
|1
|12
|Сельта
|1
|1
|13
|Валенсия
|1
|1
|14
|Леванте
|2
|1
|15
|Райо Вальекано
|2
|1
|16
|Расинг
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0