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Престон Норт Энд - Эвертон 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
26 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Престон Норт Энд
Эвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Эвертон, которое состоится 26 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
22.08.2026 Англия — Чемпионшип 2-й тур Престон Норт Энд1 : 3
15.08.2026 Англия — Чемпионшип 1-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
08.08.2026 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд1 : 1 4 : 3
02.05.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд1 : 3
25.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 3Престон Норт Энд
Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
25.08
Донкастер Роверс
Мидлсбро
25.08
Ипсвич Таун
Лестер Сити
25.08
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
25.08
Блэкпул
Линкольн Сити
25.08
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
25.08
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
25.08
Барнсли
Кру Александра
25.08
Уолсолл
Лейтон Ориент
25.08
Стивенидж
Рединг
25.08
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
25.08
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
25.08
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
25.08
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
25.08
Сток Сити
Халл Сити
25.08
Бирмингем Сити
Брентфорд
25.08
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
25.08
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
26.08
Брэдфорд Сити
Бёрнли
26.08
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
26.08
Престон Норт Энд
Эвертон
26.08
Челси
Лутон Таун
27.08
Фулхэм
Уимблдон
27.08
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Престон
0%
Ничья
0%
Эвертон
100%

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