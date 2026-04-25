Престон Норт Энд - Эвертон 26 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Эвертон, которое состоится 26 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Пол Хекингботтом
|Дэвид Мойес
|22.08.2026
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 3
|15.08.2026
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 1
|08.08.2026
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|02.05.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 3
|25.04.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 3
| Бристоль Сити
Уолсолл
|0 : 1
| Вулверхэмптон
Порт Вейл
|3 : 0
| Уиком Уондерерс
Стивенидж
|1 : 2
| Мидлсбро
Рексем
|1 : 0
| Кембридж Юнайтед
Барнет
|2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
|1 : 1 0 : 2
| Сток Сити
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
|1 : 0
| Дерби Каунти
Линкольн Сити
|1 : 2
| Лестер Сити
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Гримсби Таун
Блэкпул
|1 : 3
| Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
|3 : 1
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 4 : 3
| Барнсли
Уиган Атлетик
|1 : 1 6 : 5
| Брэдфорд Сити
Рочдейл
|2 : 0
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|1 : 1 3 : 4
| Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Честерфилд
|1 : 0
| Гиллингем
Лутон Таун
|0 : 3
| Бёрнли
Ноттс Каунти
|1 : 1 4 : 3
| Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Уимблдон
Ньюпорт Каунти
|1 : 1 5 : 4
| Бромли
Рединг
|1 : 1 4 : 5
| Уотфорд
Кроули Таун
|1 : 0
| Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
|1 : 1 4 : 5
| Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
|0 : 1
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|3 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|1 : 4
| Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
|1 : 3
| Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
|0 : 3
| Плимут Аргайл
Эксетер Сити
|2 : 0
| Кардифф Сити
Норвич Сити
|25.08
| Донкастер Роверс
Мидлсбро
|25.08
| Ипсвич Таун
Лестер Сити
|25.08
| Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
|25.08
| Блэкпул
Линкольн Сити
|25.08
| Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
|25.08
| Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
|25.08
| Барнсли
Кру Александра
|25.08
| Уолсолл
Лейтон Ориент
|25.08
| Стивенидж
Рединг
|25.08
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|25.08
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|25.08
| Уотфорд
Питерборо Юнайтед
|25.08
| Плимут Аргайл
Ковентри Сити
|25.08
| Сток Сити
Халл Сити
|25.08
| Бирмингем Сити
Брентфорд
|25.08
| Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
|25.08
| Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|26.08
| Брэдфорд Сити
Бёрнли
|26.08
| Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
|26.08
| Престон Норт Энд
Эвертон
|26.08
| Челси
Лутон Таун
|27.08
| Фулхэм
Уимблдон
|27.08