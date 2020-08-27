00:42 ()
Свернуть список

Карабах - Твенте 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
27 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Твенте
Карабах

  • 23'
    Робин Проппер
  • 28'
    Аске Адельгор
  • 34'
    Дауда Вайдман
  • 58'
    Рамиз Зерруки
  • 66'
    Дан Ротс
0'
45'
90'
  • 28'
    Матеус Силва
  • 52'
    0:1
    Кади Боржес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Твенте, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Карабах
Агдам, Азербайджан
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
46'
29 Дания зщ Аске Адельгор
83'
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
42 Франция пз Дауда Вайдман
83'
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
60'
11 Нидерланды нп Дан Ротс
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
61'
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
46'
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
60'
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
61'
17 Норвегия пз Filip Thorvaldsen
83'
25 Нидерланды нп Лукас Веннегор оф Хесселинк
83'
23 Босния и Герцеговина вр Мартин Зломислич
2 Бразилия зщ Матеус Силва
55 Азербайджан зщ Бадави Гусейнов
4 Венгрия зщ Бенце Варконьи
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
88 Португалия пз Самуэл Лубату
8 Черногория пз Марко Янкович
20 Бразилия пз Кади Боржес
7 Франция пз Джали Муаддиб
21 Украина нп Алексей Кащук
22 Азербайджан нп Муса Гурбанлы
75'
18 Бразилия зщ Дани Болт
75'
Запасные
16 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
12 Португалия зщ Гильерме Пейшоту
24 Польша зщ Krzysztof Kurowski
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
19 Марокко пз Юнес Таха
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
1 Азербайджан вр Шахрудин Магомедалиев
99 Польша вр Матеуш Кохальски
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
9 Испания пз Хони Монтьель
32 Азербайджан пз Хикмет Джабраилзаде
49 Азербайджан пз Али Баширов
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
28.08.2014 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Твенте1 : 1Карабах
21.08.2014 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Карабах0 : 0Твенте
27.08.2009 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Карабах0 : 0Твенте
20.08.2009 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Твенте3 : 1Карабах
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
0 : 0 27.08
Линкольн
Ларн
0 : 2 27.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0 27.08
Мидтьюлланн
Риека
2 : 0 27.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
1 : 0 27.08
КИ Клаксвик
Рига
0 : 0 27.08
ПАОК
Бранн
1 : 1 27.08
Твенте
Карабах
0 : 1 27.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
2 : 2 27.08
Гурник З
Монако
2 : 3 27.08
Сьон
Аякс
20.0827.08
Викингур Р
Борац Б-Л
1 : 3 27.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
20.0827.08
Лугано
Маккаби Т-А
20.0827.08
Мазервелл
Фрайбург
20.0827.08
Гент
Хайберниан
20.0827.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
20.0827.08
Рейнджерс
Яблонец
20.0827.08
Хартс
Рапид В
20.0826.08
Хетафе
Партизан
20.0827.08
Хайдук
Ракув
20.0827.08
Брага
Аустрия В
20.0827.08
Шэмрок Роверс
КуПС
20.0827.08
Динамо Т
Пафос
20.0827.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close